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The Washington Post
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Яхту Цукерберга стоимостью $300 млн обвинили в игнорировании просьбы о помощи у берегов Аляски

Киев • УНН

 • 3850 просмотра

Мегаяхту Launchpad, принадлежащую основателю Meta Марку Цукербергу, обвинили в том, что её экипаж не ответил на просьбу о помощи лодке, оставшейся без топлива у побережья Аляски. В итоге на помощь экипажу пришёл круизный лайнер Wilderness Legacy.

Яхту Цукерберга стоимостью $300 млн обвинили в игнорировании просьбы о помощи у берегов Аляски

Мегаяхту Launchpad, принадлежащую основателю Meta Марку Цукербергу, обвинили в том, что её экипаж не ответил на просьбу о помощи лодке, оставшейся без топлива у побережья Аляски. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на The Alaska Beacon, пишет УНН.

Детали

В начале августа 21-футовая лодка оказалась в затруднительном положении между Петерсбургом и Джуно после того, как у неё закончилось топливо. На помощь экипажу в итоге пришёл круизный лайнер Wilderness Legacy.

По словам пассажира лайнера Майкла Лава, яхта Цукерберга в тот момент находилась ближе к лодке, однако не отреагировала на запросы береговой охраны.

Наш корабль спас судно, севшее на мель, прошлой ночью, и, очевидно, мы сделали это после того, как береговая охрана связалась по радио с яхтой Марка Цукерберга, которая была ближе, а они неоднократно отказывались отвечать

- написал Лав в социальных сетях.

По его словам, после объявления капитана круизного лайнера пассажиры отреагировали на эту информацию освистыванием.

Яхта Launchpad имеет длину около 118 метров, а её стоимость оценивают в $300 млн. В момент инцидента самого Цукерберга на борту не было. Информация о причинах, по которым экипаж яхты якобы не ответил на запросы о помощи, не сообщается.

Суперъяхта путина покидает Балтийское море под охраной военных кораблей из-за угрозы украинских дронов – СМИ04.07.26, 15:41 • 17880 просмотров

Степан Гафтко

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Аляска
Марк Цукерберг