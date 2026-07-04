Суперъяхта путина покидает Балтийское море под охраной военных кораблей из-за угрозы украинских дронов – СМИ

Суперъяхта Graceful стоимостью около 100 миллионов фунтов стерлингов, которую связывают с российским диктатором владимиром путиным, покидает Балтийское море и направляется в Мурманск под охраной двух российских военных кораблей. Причиной такого решения называют опасения новых ударов украинских дальнобойных дронов. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

По данным издания, 82-метровая яхта движется вдоль побережья Норвегии в сопровождении большого противолодочного корабля "Североморск" и спасательно-патрульного судна "Воевода". Конвой также находится под наблюдением НАТО, а во время прохождения Балтийского моря его сопровождали корабли ВМС Германии и Дании.

На опубликованных фотографиях яхта имеет установленные антидроновые сетки на палубе.

Как отмечает The Telegraph, яхта была переведена из немецкого Гамбурга в Калининград за 17 дней до полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Позже США ввели в отношении судна санкции, после чего его переименовали в Kosatka ("Косатка"). После этого яхта почти четыре года не появлялась в открытых морских переходах.

Британский военный атташе в москве до 2022 года Джон Форман считает, что перемещение яхты связано с недавними украинскими ударами по российским военно-морским объектам.

"Они не хотят рисковать. После того, как украинцы нанесли удар по Кронштадту, яхту решили отвести как можно дальше", – сказал Форман.

По словам военно-морского эксперта Эммы Солсбери, масштаб охраны свидетельствует о серьезных опасениях кремля.

"Это выглядит как чрезмерный уровень защиты. путин не хочет рисковать тем, что яхту могут задержать корабли НАТО или потопить украинцы", – отметила она.

Издание также пишет, что в последние месяцы путин существенно усилил меры личной безопасности. В частности, увеличен штат Федеральной службы охраны, а его резиденцию на озере Валдай, по данным журналистских расследований, прикрывают десятки зенитных комплексов "Панцирь".

Суперъяхта Путина после трехлетней стоянки прошла мимо Дании под охраной российских военных кораблей