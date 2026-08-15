Marvel представила трейлер новых "Мстителей"
Киев • УНН
На D23 Disney Entertainment Showcase представили трейлер фильма «Мстители: Восхождение Доктора Дума». Кевин Файги и актеры Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и Хейли Этвелл представили его на сцене.
Новый трейлер долгожданного фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума" (Avengers: Doomsday) был представлен в пятницу на презентации D23 Disney Entertainment Showcase, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
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Как отмечается, особый взгляд на 39-й фильм кинематографической вселенной Marvel представили на сцене президент Marvel Studios Кевин Файги, а также актеры Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и Хейли Этвелл.
В центре внимания — суперзлодей Виктор фон Дум/Доктор Дум, которого играет Дауни.
Фильм "Мстители: Восхождение Доктора Дума" выходит в кинотеатрах 18 декабря, а билеты уже в продаже.
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"23.12.25, 22:27 • 17108 просмотров