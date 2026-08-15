Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призёром чемпионата Европы-2026 по лёгкой атлетике. В финале украинец завершил соревнования с результатом 2,30 м, сообщает УНН.

Детали

В финал ЧЕ-2026 Дорощук вышел с пятого места в квалификации. Лидер сборной Украины без ошибок преодолел четыре планки, а на высоте 2,23 м использовал две попытки на пути к финалу.

Чемпион Европы определился на высоте 2,32 м, где Дорощук и итальянец Джанмарко Тамбери с первой попытки не преодолели планку. Тамбери взял высоту со второй попытки, тогда как украинец снова потерпел неудачу. В итоге украинец и с третьей попытки не преодолел решающую планку, завершив соревнования с «серебром».

Добавим, что для Дорощука это вторая подряд награда на уровне чемпионата Европы и первое «серебро» — в 2024 году украинец завоевал бронзовую награду.

Напомним

В июне Олег Дорощук стал бронзовым призёром этапа Бриллиантовой лиги в столице Катара Дохе. Для действующего чемпиона мира в помещении это был первый старт летнего сезона.

Олег Дорощук стал первым в истории украинским чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении