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Пьяный офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области, ему грозит до 12 лет - ГБР

Киев • УНН

 • 554 просмотра

ГБР задержало старшего лейтенанта, который в нетрезвом состоянии избил 45-летнего солдата в ТЦК, причинив ему травмы. Офицеру сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения.

Пьяный офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области, ему грозит до 12 лет - ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали офицера одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области, который, находясь в нетрезвом состоянии, избил военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, потерпевшим оказался 45-летний солдат из Львова. Травму он получил в помещении ТЦК и СП в результате действий заместителя командира роты.

Также следствие установило, что удар нанес старший лейтенант - это произошло посреди ночи.

Он приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. При этом он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу

- говорится в сообщении ГБР.

Пострадавший получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного сочленения - его доставили в больницу на операцию.

Пребывание офицера в состоянии алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования - "0,69 промилле алкоголя"

- сообщили в ГБР.

Задержанному сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об отстранении руководителя Закарпатского ОТЦК и СП после фиксации нарушений прав человека и коррупционных рисков.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Пожизненное лишение свободы
ТЦК и СП
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Львов