Майя Санду

Победа Санду в Молдове: в ЦПД СНБО объяснили, почему это важно для Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО прокомментировал победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, это помешает российским планам по Приднестровью и будет способствовать стратегическому сотрудничеству.