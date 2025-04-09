Власти Молдовы активизируют расследование в отношении пророссийских политиков после задержания главы Гагаузии. Ее подозревают в коррупции, связанной с финансированием пророссийского блока.
Кишинев предоставит Приднестровью 3 млн кубометров газа для поддержания давления в системе. ЕС выделит 30 млн евро на закупку газа для производства электроэнергии в регионе.
Зеленский обсудил с Алиевым возможность транзита азербайджанского газа через украинскую ГТС в Европу. Украина готова быстро подписать контракты для поставок нерусского газа европейским странам.
Президент Украины рассказал о попытках Путина создать каналы влияния через сепаратистов и другие государства. Указ СНБО помог быстро остановить попытки вмешательства и манипуляций со стороны РФ.
Президент Украины выразил надежду на участие в мирных переговорах Украины, США, Европы и России. Зеленский отметил важность европейского голоса, поскольку Украина стремится к членству в ЕС.
Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию.
Президент Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Пентагон подтвердил, что указ о паузе не влияет на вооруженную помощь Украине.
Президент Украины провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве. Лидеры обсудили региональную безопасность, энергетические и социальные вопросы, касающиеся обеих стран.
Майя Санду прибыла в Киев для переговоров с президентом Зеленским. Стороны обсудят вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и общий путь в ЕС.
Майя Санду заявила о готовности оказать финансовую и гуманитарную помощь Приднестровью для преодоления энергетического кризиса.
Президент Украины провел разговор с Майей Санду по энергетическим вызовам в Молдове. Украина готова оказать помощь углем для преодоления энергетического кризиса и противодействия российскому давлению.
Президент Зеленский заявил, что путин планирует бороться за парламент Молдовы и изменить ее проевропейский курс.
Пес президента Молдовы Майи Санду по кличке Кодруц сбежал из администрации из-за громких фейерверков в новогоднюю ночь. Животное нашли на улицах Кишинева и вернули домой.
Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2024-2034 годы, где россия признана главной угрозой. Документ предусматривает увеличение оборонных расходов и интеграцию в военные структуры ЕС.
Пограничная полиция Молдовы сообщила о возможном нарушении воздушного пространства двумя российскими ракетами 25 декабря. Минобороны страны отрицает нарушение, заявляя об отсутствии фиксации ракет системой мониторинга.
Массированная атака рф на Украину является ответом на предложения по «рождественскому перемирию», считает министр Сибига. По его словам, российская ракета также нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой во время рождественских праздников. Ракета пролетела в направлении Черновцов, а Польша активизировала свои ВВС из-за массированной атаки.
Президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность на следующие четыре года. На церемонии она отметила сложные времена для страны из-за региональных кризисов и войны вблизи границ.
Российская разведка заявляет о подготовке Молдовой военной операции в Приднестровье по приказу Майи Санду. Кишинев опровергает эти обвинения, называя их очередной дезинформацией.
Опрос показал значительный рост доверия украинцев к Дональду Трампу - с 10,1% до 44,6%. Наибольшим доверием среди иностранных лидеров пользуются Урсула фон дер Ляйен и Анджей Дуда - по 65%.
В Молдове введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за проблем с поставками газа. Президент уволила министра энергетики из-за несвоевременной закупки дешевого газа.
Глава МВД Молдовы Эфрос подал в отставку после переизбрания Майи Санду на второй президентский срок. Решение принято на фоне вызовов, связанных с войной в Украине и наплывом беженцев.
Президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.
На территории Молдовы обнаружены два российских дрона, один из которых идентифицирован как Shahed без взрывчатки. Президент Майя Санду заявила, что ситуация не представляет опасности для граждан, но вызывает беспокойство.
Центральная избирательная комиссия Молдовы официально утвердила результаты второго тура президентских выборов. Майя Санду победила с 55,35% голосов, опередив Александра Стояногло, который набрал 44,65%.
Президент Украины встретился с новоизбранным Президентом Молдовы на саммите Европейского политического сообщества. Обсудили евроинтеграцию, вызовы безопасности и противодействие российской дезинформации.
Блок «Victorie» заявил о неравных условиях голосования для диаспор в Европе и России. Оппозиция утверждает, что победа Санду достигнута через махинации на европейских участках.
Институт изучения войны сообщает о попытках российских агентов дискредитировать победу Майи Санду на выборах в Молдове. Пророссийские политики и олигархи распространяют заявления о нелегитимности результатов голосования.
Президент Украины провел телефонный разговор с Майей Санду и поздравил ее с победой на выборах. Лидеры обсудили евроинтеграцию и Зеленский пригласил Санду посетить Украину.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО прокомментировал победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, это помешает российским планам по Приднестровью и будет способствовать стратегическому сотрудничеству.