Удар дрона РФ в Румынии - как отреагировали страны Европы и НАТО

Страны Европы массово отреагировали на удар российского дрона по многоэтажке в Румынии, стране-члене НАТО и ЕС, во время атаки рф на Украину, пишет УНН.

ЕС

"Полная солидарность и поддержка Румынии после падения российского беспилотника на жилой дом в Галаце, в результате которого пострадали гражданские лица. Эскалация россией на территории ЕС является безрассудной и безответственной. Я самым решительным образом осуждаю это нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права. ЕС един в усилении давления на россию путем санкций и укрепления обороноспособности, в частности вдоль нашей восточной границы", - отметил президент Евросовета Антониу Кошта в X.

"Падение российского беспилотника на жилые дома в Галаце было вопиющим и серьезным нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства. россия давно перестала уважать границы. москве нельзя позволить безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство, - указала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. - Министры иностранных дел ЕС вчера пообещали усилить давление на россию, увеличить поддержку Украины и инвестировать в собственную обороноспособность Европы".

Франция

Франция потребует от посла россии объяснений случившегося после того, как беспилотник врезался в многоквартирный дом в Румынии, как пишет Reuters, заявил в пятницу министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, назвав инцидент безответственным.

Ранее на этой неделе Барро уже вызывал российского посла после авиаударов по гражданскому населению Украины в прошлые выходные.

"Мы стали свидетелями безответственного акта с использованием беспилотника, и это не первый случай. Российские беспилотники и другие летательные аппараты неоднократно вторгались в воздушное пространство Европейского Союза и НАТО", - заявил Барро в эфире радиостанции France Inter.

Франция является ведущей страной НАТО в Румынии, где дислоцировано около 1500 военнослужащих в рамках оборонной стратегии альянса.

Барро заявил, что в ближайшие дни пройдут переговоры с Румынией и НАТО с целью оценки инцидента.

Германия

"Безрассудное вторжение российских беспилотников в Румынию в очередной раз демонстрирует готовность россии к эскалации. Германия стоит на стороне наших союзников по НАТО. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость сильной позиции НАТО на восточном фланге. Мы готовы защищать каждый сантиметр территории союзников", - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в X.

Министерство обороны Германии, как указывает dpa, заявило, что это означает "никаких изменений в ситуации". НАТО – это оборонительный альянс, который готов защищать территорию альянса, заявил представитель в Берлине.

"Безрассудное поведение россии продолжает угрожать нашей коллективной безопасности, - написал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в X. - Наш ответ - единство. Мы стоим рядом с Румынией. Наши мысли с пострадавшими в результате сегодняшнего падения беспилотника. Мы будем продолжать укреплять Украину и европейскую оборону в НАТО".

Великобритания

"Прошлой ночью российский беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в жилой дом, ранив гражданских лиц. россия снова и снова демонстрировала, что не уважает жизнь гражданского населения, международное право или суверенитет своих соседей. Мы поддерживаем Украину, Румынию и всех союзников НАТО", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в X.

"Нарушение россией воздушного пространства НАТО, ударив по жилому дому в Румынии, является чрезвычайно опасным и безрассудным. Великобритания решительно осуждает эту серьезную эскалацию, которая ставит под угрозу жизни. Я поддерживаю связь с министром иностранных дел Румынии. Великобритания едина с Румынией и всеми союзниками в защите каждого сантиметра территории НАТО", - указала глава МИД Великобритании Иветт Купер в X.

Италия

"Это очень серьезный акт, который демонстрирует, как эта агрессивная война никого не щадит, продолжая жестоко атаковать мирных жителей, игнорируя все ограничения и ставя под угрозу европейскую безопасность", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую цитирует Reuters.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на платформе X, что правительство Италии призывает российскую федерацию "серьезно взять на себя обязательства по справедливому и прочному миру" и выразил солидарность с правительством Румынии после инцидента.

Чехия

Президент Чехии Петр Павел призвал к "решительному" ответу, чтобы россия "четко поняла", что НАТО "не потерпит таких атак".

"Беспрецедентный ночной удар российского беспилотника по жилому дому в Галаце, Румыния, в результате которого два человека получили ранения, является абсолютно неприемлемым. Однако мы не должны ограничиваться только общим осуждением. Поэтому я однозначно поддерживаю призыв президента Румынии Дана к решительному международному ответу. россия должна четко понимать, что мы не потерпим таких атак", - написал Павел в X.

"Я категорически осуждаю дальнейшие атаки россии на украинскую инфраструктуру, в результате чего один из беспилотников врезался в жилой дом в Румынии, ранив двух человек. Чешская Республика твердо поддерживает наших партнеров по альянсу и так же осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины", - отметил, в свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в X.

Польша

"Независимо от того, было ли это сделано намеренно или в результате некомпетентности, россия все еще опасна, и мы должны защищаться от нее", - заявил глава МЗС Польши Радослав Сикорский, которого цитирует Reuters.

Молдова

"Я решительно осуждаю российские беспилотники, которые атакуют румын в их домах. Это серьезно. россия представляет опасность для всех и должна быть остановлена", - указала президент Молдовы Майя Санду в X.