Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
УНН
В Черном море дроны атаковали танкеры James II, Altura и Velora, перевозящие российскую нефть. Экипажи судов находятся в удовлетворительном состоянии.
В Черном море у северного побережья Турции были зафиксированы атаки дронов на три танкера, принадлежащих к «теневому флоту» россии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
«Танкер James II, шедший под флагом Палау и следовавший без груза, находился примерно в 80 км к северу от района Туркели в Черном море, когда произошел инцидент. Танкеры Altura и Velora, шедшие под флагом Сьерра-Леоне и бывшие без груза, были атакованы в соседнем районе во время проведения операции «судно на судно», — пишет издание.
На место происшествия для оказания помощи были направлены катера береговой охраны, а состояние всех членов экипажа танкеров, по сообщениям, является удовлетворительным.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, суда James II, Altura и Velora принадлежат к «теневому флоту» рф. В частности, по данным ГУР, они используются для перевозки российской нефти/нефтепродуктов.
россия начала использовать еще четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа с подсанкционного проекта Arctic LNG 2, пытаясь нарастить экспорт и обойти западные ограничения.