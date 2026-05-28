Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
Киев • УНН
Хронический стресс нарушает гормональный цикл и снижает женскую фертильность из-за кортизола. А во время беременности это создает риски преэклампсии и преждевременных родов.
Нарушение цикла и ярко выраженный предменструальный синдром не единственные последствия влияния хронического стресса на женский организм. О том, что меняет стресс в организме женщины и какие это имеет последствия - в интервью УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.
Кортизол - гормон, способный снизить фертильность
По словам врача, хронический стресс способствует тому, что организм фактически работает в режиме постоянной адаптации. Такой стресс имеет нейроэндокринные и соматические последствия. В ответ на стресс повышается секреция кортизола, когда уровень кортизола повышен хронически, то нарушается секреция гонадотропин-рилизинг-гормона в гипоталамусе, а это, в свою очередь, влияет на уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.
Следствием становятся нарушения овуляции, сокращение лютеиновой фазы, олигоовуляторные или ановуляторные циклы. Клинически это проявляется нерегулярными менструациями, усилением предменструального синдрома, дисменореей, нарушениями цикла и даже временным снижением фертильности
Кроме гормонального компонента, стресс напрямую влияет и на центральную нервную систему.
Длительное повышение уровня кортизола ассоциируется с ростом тревожности, эмоциональной лабильности, нарушением сна, истощением адаптационных механизмов. Формируется замкнутый круг: стресс ухудшает гормональный баланс, а гормональные нарушения, в свою очередь, усиливают психоэмоциональные симптомы. Также мы наблюдаем рост функциональных гинекологических нарушений, связанных именно со стрессовым фактором. Среди них: нарушения менструального цикла; выраженный ПМС; дисменорея; синдром хронической тазовой боли; жалобы на сухость слизистых оболочек и сексуальный дискомфорт; обострение уже имеющихся гинекологических заболеваний
Важно понимать, что хронический стресс влияет не только через нервную систему, говорит врач. Он также сопровождается оксидативным стрессом, изменениями иммунного ответа, нарушением микроциркуляции и метаболическими изменениями. Это создает условия для системного дисбаланса в организме.
Сегодня мы все чаще говорим о необходимости комплексного подхода к таким пациенткам. Не всегда первым решением должна быть гормональная терапия. Во многих случаях эффективными являются коррекция дефицитных состояний, нормализация сна, поддержка магниевого баланса, работа с тревожностью, нутрицевтическая поддержка, психоэмоциональная стабилизация и восстановление адаптационных ресурсов организма. Наши клинические наблюдения также демонстрируют, что при комплексном подходе удается значительно уменьшить проявления ПМС, дисменореи, нормализовать менструальный цикл и улучшить психоэмоциональное состояние пациенток
Беременность и стресс
Беременность – естественное состояние, но в то же время в этот период женский организм обладает повышенной чувствительностью к стрессу. Как объяснил в комментарии УНН заведующий Кафедрой госпитального акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор, заслуженный врач Дмитрий Говсеев, во время беременности уровень кортизола в крови повышается, происходят изменения в сердечно-сосудистой системе и растет потребность в кислороде. Организм становится более уязвимым не только к стрессу, но и, например, к инфекциям или гипоксии. Хронический же стресс провоцирует еще большие изменения, и кортизол влияет не только на организм беременной, но и ребенка, так как этот гормон способен проникать через плаценту.
Это может провоцировать задержку развития плода, повысить риск возникновения преэклампсии (внезапного повышения артериального давления у беременной с появлением белка в моче или нарушением работы почек или печени), воспалительные реакции.
Влияет на беременных и острый стресс.
И здесь, к сожалению, могут возникать преждевременные схватки, повышение давления, гипертонус матки и даже кровотечения. Возможны головокружения, тахикардия, потеря сознания. В целом стресс — это один из самых мощных факторов преждевременных родов
Кроме стресса в условиях войны многие женщины сталкиваются с негативными факторами физического воздействия: гипотермия, гипоксия, нехватка питательных веществ и витаминов, чрезмерные физические нагрузки, риск инфицирования. Кроме того, отсутствие своевременной медицинской помощи.
Женщина находится в уязвимом состоянии. И если в мирное время и в привычных условиях это может проявляться, например, внезапными переменами в настроении, то под влиянием стресс-факторов это может иметь гораздо более серьезные последствия
Беременным, говорит врач, нужно помнить о важности самообследования, обращать внимание на малейшие нетипичные симптомы, не списывать все на обычную усталость, ведь сонливость или "туман в голове" могут быть предвестниками серьезных нарушений.
Беременные должны быть среди приоритетных категорий на эвакуацию, если мы говорим о прифронтовых районах. Мы все понимаем сложность ситуаций, в которых оказываются женщины, это часто сопровождается психологической нагрузкой, невозможностью перебраться в более безопасное место, получить своевременную медицинскую помощь. Каждый случай – индивидуален. В некоторых случаях на помощь может прийти телемедицина, онлайн-консультации. Женщине важно почувствовать поддержку. Там, где есть стабильная медицинская поддержка, женщина не должна терять контакт с врачом. А наша задача — вовремя распознать даже мельчайшие симптомы, помочь и обезопасить