Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста

Нарушение цикла и ярко выраженный предменструальный синдром не единственные последствия влияния хронического стресса на женский организм. О том, что меняет стресс в организме женщины и какие это имеет последствия - в интервью УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.

Кортизол - гормон, способный снизить фертильность

По словам врача, хронический стресс способствует тому, что организм фактически работает в режиме постоянной адаптации. Такой стресс имеет нейроэндокринные и соматические последствия. В ответ на стресс повышается секреция кортизола, когда уровень кортизола повышен хронически, то нарушается секреция гонадотропин-рилизинг-гормона в гипоталамусе, а это, в свою очередь, влияет на уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

Следствием становятся нарушения овуляции, сокращение лютеиновой фазы, олигоовуляторные или ановуляторные циклы. Клинически это проявляется нерегулярными менструациями, усилением предменструального синдрома, дисменореей, нарушениями цикла и даже временным снижением фертильности - говорит врач.

Кроме гормонального компонента, стресс напрямую влияет и на центральную нервную систему.

Длительное повышение уровня кортизола ассоциируется с ростом тревожности, эмоциональной лабильности, нарушением сна, истощением адаптационных механизмов. Формируется замкнутый круг: стресс ухудшает гормональный баланс, а гормональные нарушения, в свою очередь, усиливают психоэмоциональные симптомы. Также мы наблюдаем рост функциональных гинекологических нарушений, связанных именно со стрессовым фактором. Среди них: нарушения менструального цикла; выраженный ПМС; дисменорея; синдром хронической тазовой боли; жалобы на сухость слизистых оболочек и сексуальный дискомфорт; обострение уже имеющихся гинекологических заболеваний - объясняет профессор Бенюк.

Важно понимать, что хронический стресс влияет не только через нервную систему, говорит врач. Он также сопровождается оксидативным стрессом, изменениями иммунного ответа, нарушением микроциркуляции и метаболическими изменениями. Это создает условия для системного дисбаланса в организме.

Сегодня мы все чаще говорим о необходимости комплексного подхода к таким пациенткам. Не всегда первым решением должна быть гормональная терапия. Во многих случаях эффективными являются коррекция дефицитных состояний, нормализация сна, поддержка магниевого баланса, работа с тревожностью, нутрицевтическая поддержка, психоэмоциональная стабилизация и восстановление адаптационных ресурсов организма. Наши клинические наблюдения также демонстрируют, что при комплексном подходе удается значительно уменьшить проявления ПМС, дисменореи, нормализовать менструальный цикл и улучшить психоэмоциональное состояние пациенток - объясняет Бенюк.

Беременность и стресс

Беременность – естественное состояние, но в то же время в этот период женский организм обладает повышенной чувствительностью к стрессу. Как объяснил в комментарии УНН заведующий Кафедрой госпитального акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор, заслуженный врач Дмитрий Говсеев, во время беременности уровень кортизола в крови повышается, происходят изменения в сердечно-сосудистой системе и растет потребность в кислороде. Организм становится более уязвимым не только к стрессу, но и, например, к инфекциям или гипоксии. Хронический же стресс провоцирует еще большие изменения, и кортизол влияет не только на организм беременной, но и ребенка, так как этот гормон способен проникать через плаценту.

Это может провоцировать задержку развития плода, повысить риск возникновения преэклампсии (внезапного повышения артериального давления у беременной с появлением белка в моче или нарушением работы почек или печени), воспалительные реакции.

Влияет на беременных и острый стресс.

И здесь, к сожалению, могут возникать преждевременные схватки, повышение давления, гипертонус матки и даже кровотечения. Возможны головокружения, тахикардия, потеря сознания. В целом стресс — это один из самых мощных факторов преждевременных родов – объясняет профессор Говсеев.

Кроме стресса в условиях войны многие женщины сталкиваются с негативными факторами физического воздействия: гипотермия, гипоксия, нехватка питательных веществ и витаминов, чрезмерные физические нагрузки, риск инфицирования. Кроме того, отсутствие своевременной медицинской помощи.

Женщина находится в уязвимом состоянии. И если в мирное время и в привычных условиях это может проявляться, например, внезапными переменами в настроении, то под влиянием стресс-факторов это может иметь гораздо более серьезные последствия – говорит Говсеев.

Беременным, говорит врач, нужно помнить о важности самообследования, обращать внимание на малейшие нетипичные симптомы, не списывать все на обычную усталость, ведь сонливость или "туман в голове" могут быть предвестниками серьезных нарушений.