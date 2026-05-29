Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины

После 39-дневной кампании США и союзников против Ирана Вашингтон столкнулся с проблемой, о которой в последние годы предупреждали военные аналитики: запасы ключевых американских ракет стремительно сокращаются, а их восстановление может занять годы. Об этом говорится в новом исследовании американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которое анализирует масштабы истощения ракетных арсеналов США и темпы их пополнения.

УНН проанализировал данные CSIS и объясняет, почему даже крупнейшая военная держава мира не может быстро восстановить свои запасы высокоточного вооружения, как это повлияет на поддержку Украины и почему Пентагон уже говорит об "окне уязвимости" перед потенциальной войной с Китаем.

Какие ракеты США израсходовали больше всего

По оценкам CSIS, во время войны против Ирана США израсходовали тысячи высокоточных ракет различных типов. Больше всего пострадали запасы систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В частности, речь идет о:

– более 1000 крылатых ракет Tomahawk;

– от 1060 до 1430 ракет Patriot;

– до 290 перехватчиков THAAD;

– сотни морских ракет SM-3 и SM-6;

– более 1100 дальнобойных ракет JASSM.

Аналитики подчеркивают — проблема заключается не только в масштабах использования, но и в темпах производства. Большинство таких систем являются сложными высокотехнологичными изделиями, для изготовления которых требуются годы, а не месяцы.

Patriot и THAAD — главная проблема США

Наиболее сложной ситуация является с системами ПВО и ПРО. По оценкам CSIS, восстановление запасов Patriot до довоенного уровня продлится как минимум до середины 2029 года, для этого США придется реализовать рекордный заказ на более чем 3200 ракет PAC-3 MSE в бюджете 2027 года.

При этом Patriot нужны сразу нескольким направлениям:

– для защиты самой территории США;

– для поддержки Украины;

– для выполнения контрактов перед союзниками НАТО и странами Ближнего Востока.

В исследовании отмечается, что только с 2020 года союзники США заказали почти 1900 ракет PAC-3. Крупнейшими покупателями стали Саудовская Аравия и Германия.

Похожая ситуация с системами THAAD. После массированного использования во время кампании против Ирана США фактически вынуждены были пересматривать очередность поставок, отдавая приоритет собственным потребностям, а не заказам партнеров.

CSIS прогнозирует, что полное восстановление запасов THAAD произойдет только в конце 2029 года.

Tomahawk — дефицит до 2031 года

Отдельную проблему представляют крылатые ракеты Tomahawk. Несмотря на то, что компания Raytheon заявляет о возможности производить более 1000 ракет в год, фактическое производство в последние годы было значительно ниже из-за ограниченных заказов Пентагона.

В среднем США закупали лишь около 86 ракет Tomahawk в год в течение последнего десятилетия. Из-за этого восстановление запасов после войны с Ираном может затянуться до 2030–2031 годов.

При этом Вашингтон вынужден балансировать между собственными потребностями и союзническими контрактами. Например, Япония уже заказала 400 ракет Tomahawk, Австралия – более 200, а Нидерланды – 175.

CSIS прямо указывает, что часть этих поставок может быть отложена из-за приоритетности пополнения американских арсеналов.

Почему США не могут быстро нарастить производство

Ключевая проблема – не деньги, а время. В исследовании отмечается, что администрация Дональда Трампа уже подписала ряд рамочных соглашений с производителями для резкого увеличения мощностей оборонной промышленности, в бюджете США на 2027 год также заложены рекордные расходы на закупку ракет.

Однако даже при максимальном финансировании производство нельзя разогнать мгновенно. Аналитики объясняют — цикл производства современной ракеты состоит из нескольких этапов:

– заключение контракта;

– запуск производства;

– изготовление компонентов;

– тестирование;

– поставка.

Для некоторых систем только производственный цикл занимает более 30 месяцев.

Например:

– Tomahawk – около 34 месяцев;

– SM-6 – до 37 месяцев;

– Patriot PAC-3 – около 29 месяцев;

– JASSM – около 36 месяцев.

Кроме того, производителям приходится параллельно увеличивать заводские мощности, нанимать персонал и решать проблемы с поставками комплектующих.

Окно уязвимости перед Китаем

В CSIS прямо предупреждают — истощение американских запасов создает "окно уязвимости" в случае потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет прежде всего о возможном обострении вокруг Тайваня.

Аналитики отмечают, что США все еще имеют достаточно ракет для любого "реалистичного сценария" на Ближнем Востоке. Однако одновременное ведение большой войны против Китая стало бы гораздо сложнее.

Особое внимание в Вашингтоне уделяют тому, что Китай внимательно анализирует результаты кампании против Ирана.

В CSIS подчеркивают — Пекин видит не только силу американской армии, но и ограничения ее промышленной базы. В то же время авторы исследования считают, что сдерживающим фактором для Китая остается отсутствие у него современного боевого опыта, в отличие от США, китайская армия не участвовала в крупных войнах десятилетиями.

Как это повлияет на Украину

Для Украины проблема американских запасов имеет прямое значение.

Именно ракеты Patriot остаются ключевым элементом защиты украинских городов от российской баллистики. Кроме того, США продолжают передавать Киеву другие высокоточные боеприпасы.

Однако в CSIS прямо отмечают, что Вашингтон уже вынужден пересматривать приоритеты поставок.

В частности, новый механизм PURL, по которому страны НАТО оплачивают передачу Украине вооружения из запасов США, позволил временно ускорить поставки Patriot Киеву. Но в дальнейшем администрация Трампа может еще жестче ограничивать экспорт, если ситуация с запасами ухудшится.

Фактически война в Украине, конфликт с Ираном и рост напряжения вокруг Тайваня одновременно создали беспрецедентную нагрузку на американский оборонно-промышленный комплекс.

США входят в новую эпоху военного производства

Главный вывод CSIS – Запад недооценил масштабы современной войны. После десятилетий локальных конфликтов США и Европа оказались не готовы к войне высокой интенсивности, где тысячи дорогих ракет расходуются за считанные недели.

Теперь Вашингтон фактически вынужден перестраивать свою оборонную промышленность под новую реальность.

В CSIS подчеркивают — даже при оптимистичном сценарии США понадобятся годы, чтобы вернуть запасы ракет до довоенного уровня. А еще больше времени – чтобы накопить арсеналы, которые считаются необходимыми для потенциальной большой войны.

