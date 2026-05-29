Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируют

Знаменитая мозаика с быком в одной из главных аркад Италии получает столь необходимый уход после того, как ее затерли туристы, чтящие традицию, связанную с его нежными частями тела, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как гласит легенда, туристы в Милане, которые трут пятками о тестикулы быка и трижды оборачиваются на месте, гарантированно получают удачу и должны вернуться.

Посетители, вращающиеся по часовой стрелке на удачу, оставили небольшой "кратер" на "счастливом месте" быка.

"Тысячи людей ежедневно выполняли знаменитый жест вращения пятками, — сказали городские советники. — Розовые плитки, из которых сделаны его тестикулы, стираются".

Бежево-голубая мозаика с изображением гарцующего быка, окруженного гербом, расположена в исторической галерее XIX века — Галерее Виктора Эммануила II. Она является символом города Турин, который был первой столицей Италии.

Реставрация началась на этой неделе, вокруг мозаики была возведена небольшая строительная площадка, а реставратор работает над возвращением произведению искусства его былой славы, говорится в заявлении городского совета Милана.

Ремесленника Джанлуку Галли видели на коленях перед мозаикой, вручную вырезающим новые куски камня, в то время как вокруг него собирались любопытные зрители.

О ритуале вращения, который был популярен среди миланцев в XIX веке, Галли рассказал информационному агентству AFP: "Это, пожалуй, магический жест, но также довольно разрушительный для произведения искусства".

Городские советники Эммануэль Конте и Марко Гранелли заявили, что последняя реставрация мозаики с быком состоялась в 2017 году.

"Галерея — это живое наследие, которое может изнашиваться именно потому, что его любят и проживают: мы заботимся о ней, чтобы она продолжала такой быть", — добавили они.

В Риме археологи обнаружили в роскошном доме мозаику, изготовленную из ракушек