29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируют

Киев • УНН

 • 5942 просмотра

В Милане реставрируют мозаику быка, поврежденную туристами во время ритуала на удачу. Мастера восстанавливают стертые плитки в Галерее Виктора Эммануила II.

Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируют

Знаменитая мозаика с быком в одной из главных аркад Италии получает столь необходимый уход после того, как ее затерли туристы, чтящие традицию, связанную с его нежными частями тела, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как гласит легенда, туристы в Милане, которые трут пятками о тестикулы быка и трижды оборачиваются на месте, гарантированно получают удачу и должны вернуться.

Посетители, вращающиеся по часовой стрелке на удачу, оставили небольшой "кратер" на "счастливом месте" быка.

"Тысячи людей ежедневно выполняли знаменитый жест вращения пятками, — сказали городские советники. — Розовые плитки, из которых сделаны его тестикулы, стираются".

Бежево-голубая мозаика с изображением гарцующего быка, окруженного гербом, расположена в исторической галерее XIX века — Галерее Виктора Эммануила II. Она является символом города Турин, который был первой столицей Италии.

Реставрация началась на этой неделе, вокруг мозаики была возведена небольшая строительная площадка, а реставратор работает над возвращением произведению искусства его былой славы, говорится в заявлении городского совета Милана.

Ремесленника Джанлуку Галли видели на коленях перед мозаикой, вручную вырезающим новые куски камня, в то время как вокруг него собирались любопытные зрители.

О ритуале вращения, который был популярен среди миланцев в XIX веке, Галли рассказал информационному агентству AFP: "Это, пожалуй, магический жест, но также довольно разрушительный для произведения искусства".

Городские советники Эммануэль Конте и Марко Гранелли заявили, что последняя реставрация мозаики с быком состоялась в 2017 году.

"Галерея — это живое наследие, которое может изнашиваться именно потому, что его любят и проживают: мы заботимся о ней, чтобы она продолжала такой быть", — добавили они.

Юлия Шрамко

