В Риме археологи обнаружили в роскошном доме мозаику, изготовленную из ракушек

Археологи в Риме обнаружили банкетный зал, украшенный яркой мозаикой на стенах. Он был частью аристократического дома, построенного около 2300 лет назад на Палатинском холме. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

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Роскошное жилище располагалось на расстоянии всего несколько сотен метров от центрального форума города - древнего рынка, который традиционно считался сердцем Рима, окруженным храмами и правительственными зданиями. Ученые считают что дом принадлежал аристократической семье римского сенатора, который, возможно, возглавлял войска в битве.

Мозаика является сочетанием сложных сцен, выполненных из фрагментов ракушек, мрамора и другого камня с использованием синего цвета. Стиль мозаики археологи называют "рустик" - "деревенский".

Мозаика исключительная. Это что-то новое, что вдохновляет нас узнавать все больше и больше о той части Палатина, которая является местом огромного значения для истории Рима, заявила Альфонсина Руссо, директор археологического парка Римского Колизея.

По словам Руссо, банкетный зал обнаружили во время пятилетних раскопок региона, в котором были построены знаменитые зернохранилища - Склады Агриппы. Их построил Марк Випсаний Агриппа, друг и зять первого римского императора Августа.

Агриппа приказал построить склады в 33 г. до н. э. когда он был избран эдилом города. Это была высокая должность, на которую назначались люди, избранные Августом.

В то же время обнаруженный богатый дом, вероятно, датируется периодом поздней республиканской власти в Риме, когда северо-западная часть Палатинского холма использовалась для домов сенаторов.

По словам ученых, банкетный зал является комнатой, имитирующей пещеру. Он использовался использовали в летние жаркие месяцы, поскольку он сохранял прохладу. Он также был оснащен свинцовыми трубами, по которым подавалась вода для создания фонтанов.

Мозаика покрывает торцевую стену, ее длина составляет 4,8 метра, она украшена изображениями виноградных лоз, листьев лотоса, оружия, труб, пасторальных сцен, прибрежных пейзажей и кораблей. Некоторые изображения намекают на двойную победу на суше и на море владельца дома, который, вероятно, был сенатором - одновременно политиком и военачальником.

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