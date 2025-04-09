Стив Уиткофф

США работают над поиском условий, при которых Украина и рф могли бы согласиться на завершение войны. Госсекретарь Рубио заявил об этом процессе во время брифинга.
США ждут доклада Дмитриева путину о встрече с Виткоффом по переговорам по Украине. Американские чиновники разочарованы медленным ходом переговоров со стороны москвы.
Спецпосланник США Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина кириллом дмитриевым. Минфин США временно снял санкции, чтобы Госдеп выдал ему визу.
кирилл дмитриев прокомментировал возможные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом по войне в Украине.
Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.
Согласно опросу КМИС, почти 80% украинцев выступают против проведения выборов без мирного соглашения и завершения войны. Поддержка выборов связана с доверием к Президенту.
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит россии оккупированные территории. Он добавил, что их, возможно, удастся вернуть дипломатическим путем.
Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.
По данным WSJ, российские спецслужбы могли получить доступ к чатам Signal, где обсуждались взгляды Трампа. Белый дом назвал это фейком и заявил, что Виткофф использовал защищенную линию связи.
Владимир Зеленский отреагировал на заявление Виткоффа относительно псевдореферендумов рф, отметив, что его месседжи совпадают с кремлевскими нарративами. Президент также отметил положительные аспекты в заявлениях Виткоффа.
В Госдепе США сообщили, что вопросы оккупированных территорий Украины будут обсуждаться после полного прекращения огня. Сейчас главное - достижение мира.
В Еврокомиссии подчеркнули, что позиция ЕС четкая: Украине решать об условиях мира. Любые переговоры об Украине должны происходить только с ее участием.
Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.
США могут прибегнуть к военным действиям, если Иран продолжит разработку ядерного оружия. Вашингтон подчеркивает, что диалог является лучшим решением, но альтернатива неприемлема.
Спецпредставитель США Виткофф выразил надежду на прогресс в переговорах по прекращению войны. Он верит в желание путина мира и ожидает перемирия на Черном море.
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил CNN в распространении ложной информации о его возможном лоббировании должности госсекретаря и влиянии Стива Уиткоффа.
Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.
Спецпосланник США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в случае мирного соглашения. Зеленский ранее говорил, что США не поддерживают вступление.
Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что договариваются о частичном прекращении огня, включая энергетическую инфраструктуру, которое может быть реализовано уже через неделю.
Стив Виткофф заявил, что путин заказал портрет Трампа у российского художника и передал его через Виткоффа. Он также рассказал, что путин молился за Трампа, когда в него стреляли.
Спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что выборы в Украине состоятся. Он также подчеркнул, что сейчас лучшее время для заключения соглашения, которое мог бы реализовать Дональд Трамп.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Дональд Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила, что если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что встреча между Трампом и путиным, вероятно, состоится. Он участвует в переговорах о прекращении огня в Украине.
Президент заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли Трамп и путин вопрос ЗАЭС. Украина не позволит, чтобы станция работала без ее участия, и рассчитывает на поддержку МАГАТЭ.
Госсекретарь Рубио заявил, что Трамп является единственным лидером, способным завершить войну в Украине. Украина пошла на уступки, но нужны шаги от россии.
В кремле подтвердили подготовку разговора путина и Трампа на 18 марта. Темы повестки дня включают "украинское урегулирование".