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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25159 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стив Уиткофф

Американский инвестор и девелопер в сфере недвижимости (род. 1957)
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"Возможно": представитель путина высказался о визите в Вашингтон для встречи с Уиткоффом

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Согласно опросу КМИС, почти 80% украинцев выступают против проведения выборов без мирного соглашения и завершения войны. Поддержка выборов связана с доверием к Президенту.

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Украина никогда не уступит рф оккупированные территории – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит россии оккупированные территории. Он добавил, что их, возможно, удастся вернуть дипломатическим путем.

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Миротворческая миссия Франции и Британии в Украину: все меньше уверенности

Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.

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По данным WSJ, российские спецслужбы могли получить доступ к чатам Signal, где обсуждались взгляды Трампа. Белый дом назвал это фейком и заявил, что Виткофф использовал защищенную линию связи.

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Совпадает с месседжами кремля: Президент отреагировал на слова Виткоффа относительно "референдумов" на оккупированных территориях

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"Разногласия" между Украиной и рф можно будет обсудить после прекращения огня - Госдеп

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США готовы к военным действиям против Ирана при определенных условиях – Белый дом

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Рубио раскритиковал CNN за якобы "распространение слухов" о нем и Уиткоффе

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил CNN в распространении ложной информации о его возможном лоббировании должности госсекретаря и влиянии Стива Уиткоффа.

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У Трампа считают центральным вопросом в войне оккупированные территории

Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.

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Спецпосланник Трампа увидел связь между мирным соглашением и вопросом о членстве Украины в НАТО

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Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что договариваются о частичном прекращении огня, включая энергетическую инфраструктуру, которое может быть реализовано уже через неделю.

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"Выборы в Украине будут. Они на это согласились" - Спецпосланник президента США

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“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС

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Разговор путина и Трампа: в кремле говорят, что готовятся говорить об Украине

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