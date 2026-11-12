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Уиткофф и Кушнер покинули кремль после переговоров с путиным

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Спецпосланники США провели с путиным около двух часов переговоров в кремле. Далее они должны встретиться с Зеленским в Дублине.

Уиткофф и Кушнер покинули кремль после переговоров с путиным

Кортеж спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера покинул кремль в столице рф после переговоров с главой кремля владимиром путиным. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась, пишут российские СМИ.

Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с путиным продолжалась, по данным российских СМИ, более двух часов. Кортеж американских дипломатов покинул кремль.

Стороны пока не делали никаких заявлений относительно переговоров.

Далее Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны были встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планировали отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны "приблизились к миру". 

Посланники хотят "попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, поскольку мы видим там некоторые открытия и возможности", сказал Кушнер журналистам в среду, 11 ноября, о чем сообщает Bloomberg. Территориальные вопросы остаются самой сложной частью переговоров, хотя стороны договорились о существенном обмене пленными, сказал он.

Посланники планируют отправиться в Дублин, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы поговорить с ним и глубже обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня (11 ноября) здесь предложили", сказал Кушнер.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Владимир Путин
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Bloomberg L.P.
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты