Віткофф і Кушнер залишили кремль після переговорів із путіним
Київ • УНН
Спецпосланці США провели з путіним близько двох годин переговорів у кремлі. Далі вони мають зустрітися із Зеленським у Дубліні.
Кортеж спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера залишив кремль у столиці рф після переговорів з главою кремля володимиром путіним. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером завершилася, пишуть росЗМІ.
Зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з путіним тривала, за даними росЗМІ, понад дві години. Кортеж американських дипломатів залишив кремль.
Сторони поки не робили жодних заяв щодо переговорів.
Далі Віткофф та Кушнер полетять на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Доповнення
Кушнер та Віткофф мали зустрітися з главою кремля володимиром путіним 12 листопада. Потім вони планували вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.
Зустрічі відбудуться після тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.
За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру".
Посланці хочуть "спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там деякі відкриття та можливості", – сказав Кушнер журналістам у середу, 11 листопада, про що повідомляє Bloomberg. Територіальні питання залишаються найскладнішою частиною переговорів, хоча сторони домовилися про суттєвий обмін полоненими, сказав він.
Посланці планують вирушити до Дубліна, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, "щоб провести з ним розмову та глибше обговорити деякі ідеї, які ми сьогодні (11 листопада) тут запропонували", сказав Кушнер.