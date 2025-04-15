В Абу-Дабі відбувся обмін ув'язненими між США та росією, звільнено Ксенію Кареліну та Артура Петрова. Обмін організовано ЦРУ та російською розвідкою.
Інвестиційна група MGX з Абу-Дабі вклала 2 млрд доларів у Binance. Угода зміцнить позиції Binance в ОАЕ, де у компанії близько 1000 співробітників.
Біткоїн впав на 21% від піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася на $1 трлн. Інвестори розчаровані відсутністю чіткої криптовалютної політики Трампа та загрозою нових мит.
Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.
Президент України провів зустріч з лідером ОАЕ в Абу-Дабі, де обговорили звільнення полонених та підписали економічну угоду. Документ спрощує доступ українських товарів на ринок ОАЕ.
Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.
ООН запровадила Міжнародний день людського братерства на честь історичної зустрічі Папи Римського та Великого імама в Абу-Дабі. Цього ж дня відзначають День створення вакууму та вшановують пам'ять Ісидора Пилусіотського.
Японська актриса і співачка Міхо Накаяма померла у віці 54 років у своєму будинку в Токіо. Її тіло виявили у ванній кімнаті після того, як вона не з'явилася на роботі.
Дебі Нельсон, мати репера Емінема, померла у віці 69 років після боротьби з раком легенів. Невідомо, чи вплине це на запланований концерт артиста після гонок Formula-1 в Абу-Дабі.
В ОАЕ виявили тіло зниклого 21 листопада рабина Цві Когана, посланника руху "Хабад" в Абу-Дабі. Ізраїль кваліфікував подію як антисемітський терористичний акт і пообіцяв знайти винних.
Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.
Один із трьох відомих машинописів "Маленького принца" з правками Сент-Екзюпері виставлено на продаж. Артефакт містить оригінальні ескізи та історичний чек автора.
Українська збірна з MMA здобула перше місце на чемпіонаті світу в ОАЕ серед дітей, юнаків та юніорів. Команда виборола 33 медалі у трьох вікових категоріях, ставши найкращою серед 700 спортсменів з 47 країн.
Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.
Український дизайнер Роман Прядко представив своє бачення преміального українського автомобільного бренду під назвою Leleka, представивши концептуальну модель ліфтбека у стилі Porsche Panamera під назвою Leleka GTS Concept 2025.
В Абу-Дабі самокерований автомобіль змагався з колишнім гонщиком Формули-1 Данилом Квятом. Як виявилося, наразі людина за кермом боліда може легко обігнати автономний транспортний засіб.
Сильні дощі, грози і град обрушилися на ОАЕ з 8 по 10 березня, затопивши вулиці у великих містах, спричинивши затримку авіарейсів і змусивши владу оголосити погодні попередження.