Віцеканцлер Німеччини не зміг вилетіти з Лісабона через поломку нового урядового літака

Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.