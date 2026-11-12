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The Guardian
Ка-50

Лідери Британії, Франції та Німеччини приєднаються до переговорів Зеленського та представників США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У Дубліні відбудуться переговори Зеленського з Віткоффом, Кушнером і представниками європейських країн. Території залишаються ключовою суперечкою.

Лідери Британії, Франції та Німеччини приєднаються до переговорів Зеленського та представників США - ЗМІ
Фото ілюстративне

Представники європейських країн — зокрема Німеччини, Франції та Великої Британії — візьмуть участь у переговорах, запланованих на вечір четверга в Дубліні. У них також братимуть участь президент України Володимир Зеленський і представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на європейське дипломатичне джерело, передає УНН.

За словами джерела, ці три держави (а можливо, й інші) будуть представлені радниками або дипломатами.

Представники президента США Дональда Трампа прибувають до Дубліна з москви, де їх прийняв президент росії володимир путін, який, утім, знову зайняв непохитну позицію.

путіна схвилював Зеленський та його "привіти" Трампу - про що російський диктатор говорив із Віткоффом та Кушнером12.11.26, 19:11 • 1964 перегляди

Доповнення

Кушнер та Віткофф мали зустрітися з главою кремля володимиром путіним 12 листопада. Потім вони планували вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустрічі відбудуться після тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру". 

Посланці хочуть "спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там деякі відкриття та можливості", – сказав Кушнер журналістам у середу, 11 листопада, про що повідомляє Bloomberg. Територіальні питання залишаються найскладнішою частиною переговорів, хоча сторони домовилися про суттєвий обмін полоненими, сказав він.

Посланці вирушать до Дубліна, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, "щоб провести з ним розмову та глибше обговорити деякі ідеї, які ми сьогодні (11 листопада) тут запропонували", сказав Кушнер.

Антоніна Туманова

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