Володимир Путін

15 серпня, 23:06 • 67533 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 92859 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 59295 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 55664 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 52053 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 108442 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 186048 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85107 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 170364 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57018 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Новини по темi
Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювалася. Він також не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.

Політика • 06:25 • 200 перегляди
Трамп інформує Зеленського та європейських лідерів про саміт з путіним - dpa

Президент США Дональд Трамп інформує президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів. Йдеться про його саміт із путіним.

Політика • 06:21 • 528 перегляди
путін завуальовано погрожував Європі: Міністр оборони Литви прокоментувала саміт на Алясці

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала зустріч Трампа та путіна на Алясці. Вона зазначила, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, а путін висловив завуальовані погрози Європі.

Політика • 06:20 • 572 перегляди
Поштовхом для саміту Трампа і путіна могло стати неправильне розуміння Віткоффа, але Білий дім заперечує - ЗМІ

Непорозуміння щодо позиції Росії стало поштовхом для термінового саміту Трампа і Путіна. Спецпредставник Трампа Віткофф невірно зрозумів пропозиції Росії щодо виведення військ з України.

Політика • 06:19 • 588 перегляди
“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці виглядала як саміт на території Путіна, де він "тягнув за ниточки". Трамп не досяг зобов'язань щодо припинення війни в Україні, попри обіцянки "суворих наслідків".

Політика • 06:06 • 1470 перегляди
путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісів - ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що путін не змінив своїх поглядів на суверенітет України після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.

Війна • 06:03 • 1498 перегляди
путін зустрічався з американськими президентами 48 разів: історія зустрічей та наслідки

З 2000 року володимир путін зустрічався з п'ятьма президентами США близько 48 разів. Ці зустрічі включали обговорення ядерної безпеки, скорочення озброєнь та конфліктів, що формували відносини між країнами.

Політика • 05:54 • 1776 перегляди
Червона доріжка для путіна, жодного припинення вогню для Трампа: Bloomberg підсумувало саміт на Алясці

Зустріч президентів США та росії на Алясці не принесла публічних результатів щодо припинення війни в Україні. Деталі розмов, зокрема в лімузині, залишилися нерозкритими, викликаючи занепокоєння щодо можливих домовленостей.

Політика • 05:51 • 1748 перегляди
"Незважаючи на теплий прийом": Трамп не зміг змусити путіна припинити війну в Україні під час саміту на Алясці - FT

Президент США Дональд Трамп не зміг досягти зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці. Трамп заявив, що відповідальність за припинення конфлікту тепер лежить на Києві та його європейських союзниках.

Політика • 05:29 • 2344 перегляди
рф у ніч саміту на Алясці запустила по Україні балістичний "Іскандер" та 85 дронів: "відмінусовано" 61

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів. Знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів у 12 локаціях.

Війна • 05:16 • 2732 перегляди
"Припинення вогню не буде": BBC розглянуло ключові моменти зустрічі Трампа і путіна на Алясці

Президенти США та Росії не досягли угоди про припинення вогню в Україні після майже тригодинних переговорів на Алясці. Дональд Трамп заявив про "великий прогрес", але без конкретних деталей, а Володимир Путін жартував про наступну зустріч у Москві.

Політика • 04:58 • 4280 перегляди
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не чіпати Тайвань, поки я в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань. Це відбулося під час особистої розмови лідерів.

Політика • 04:49 • 3028 перегляди
Експосол Німеччини у США про розчарування самітом на Алясці: путіну червоний килим, а Трампу, Україні та Європі - нічогоVideo

Саміт Трампа і Путіна на Алясці не приніс реального прогресу у протидії агресії РФ в Україні. Експосол Німеччини Вольфганг Ішингер назвав зустріч перемогою для Путіна.

Політика • 04:42 • 2518 перегляди
Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти

Дональд Трамп заявив, що не розглядає негайного введення мит для Китаю за купівлю російської нафти, але може зробити це "через два-три тижні". Він пригрозив санкціями країнам, що купують російську нафту, якщо не буде припинено війну в Україні.

Політика • 04:39 • 2214 перегляди
Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія надала йому список з понад тисячі українських військовополонених. Київ має прийняти цих осіб, яких готова звільнити російська влада.

Війна • 04:34 • 2854 перегляди
"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

російський диктатор володимир путін був задоволений зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Politico зазначає, що путін отримав максимум від цієї зустрічі, не погодившись на серйозні поступки.

Політика • 04:28 • 2532 перегляди
Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з листом про викрадення українських дітей. Документ передав Дональд Трамп під час переговорів на Алясці.

Політика • 04:08 • 3746 перегляди
путін розкрив Трампу причину його поразки на виборах у СШАVideo

володимир путін заявив Дональду Трампу, що той програв вибори через недосконалу виборчу систему США. путін вважає голосування поштою недемократичною процедурою.

Політика • 03:29 • 3598 перегляди
Трамп отримав запрошення до москви замість угоди про припинення вогню в Україні - Іndependent

Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише британське видання.

Політика • 03:01 • 4578 перегляди
Білий дім опублікував чорно-біле фото Трампа та путіна з неоднозначним підписомPhoto

Білий дім опублікував фото Трампа і путіна у чорно-білих тонах з підписом "Ціль - завжди мир".

Політика • 02:33 • 8028 перегляди
Трамп утримується від нових санкцій проти росії після переговорів із путіним

Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним. Він зазначив, що зустріч пройшла дуже добре, але не виключив такого рішення в майбутньому.

Політика • 02:14 • 5284 перегляди
Президент США натякнув на обмін територіями та нові гарантії безпеки для України після саміту з путіним

Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України. Можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.

Політика • 02:06 • 4782 перегляди
Трамп пояснив, чому путін погодився на переговори

Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.

Політика • 02:02 • 4396 перегляди
Білий дім виходить на зв’язок із ЄС: вранці очікується віртуальна зустріч президента США з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп після повернення з Аляски проведе переговори з лідерами Європейського Союзу. Сьогодні відбудеться зустріч послів, а потім віртуальна розмова з главами європейських держав.

Політика • 01:50 • 5440 перегляди
Трамп заявив, що не хоче розкривати свої розбіжності з путіним

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Політика • 01:41 • 4852 перегляди
США та росія продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір" - представник рф дмитрієв

Представник рф кирило дмитрієв заявив про "дуже хороший" прийом делегації кремля на Алясці. Він назвав саміт продуктивним.

Політика • 01:34 • 4354 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

Президент США Дональд Трамп після тригодинної зустрічі з володимиром путіним на Алясці заявив про значний прогрес. Він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського.

Політика • 01:33 • 61298 перегляди
Президент США про зустріч з путіним: дуже хороша, але подивимося - треба дійти згоди

Дональд Трамп заявив про "дуже хорошу зустріч" з володимиром путіним, відзначивши згоду в багатьох пунктах. Трамп висловив бажання зупинити загибель людей в Україні, хоча повного порозуміння щодо припинення вогню досягнуто не було.

Політика • 01:25 • 5192 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo

Лідер меншості Сенату США Чак Шумер розкритикував Дональда Трампа за зустріч з Володимиром Путіним. Шумер вважає, що зустріч зашкодила інтересам США та посилила позиції Росії.

Політика • 01:12 • 21734 перегляди
пєсков оцінив зустріч путіна і Трампа як "позитивну"

Речник російського диктатора назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною". Він зазначив, що розмова дозволяє "шукати варіанти врегулювання ситуації" в Україні.

Політика • 01:06 • 3926 перегляди