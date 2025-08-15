Володимир Путін

“Можна було подумати, що це був саміт на території путіна”: журналісті проаналізували зустріч Трампа з російським диктатором

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці виглядала як саміт на території Путіна, де він "тягнув за ниточки". Трамп не досяг зобов'язань щодо припинення війни в Україні, попри обіцянки "суворих наслідків".