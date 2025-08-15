Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювалася. Він також не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.
Президент США Дональд Трамп інформує президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів. Йдеться про його саміт із путіним.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене прокоментувала зустріч Трампа та путіна на Алясці. Вона зазначила, що росія продовжує бомбардувати мирних мешканців України, а путін висловив завуальовані погрози Європі.
Непорозуміння щодо позиції Росії стало поштовхом для термінового саміту Трампа і Путіна. Спецпредставник Трампа Віткофф невірно зрозумів пропозиції Росії щодо виведення військ з України.
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці виглядала як саміт на території Путіна, де він "тягнув за ниточки". Трамп не досяг зобов'язань щодо припинення війни в Україні, попри обіцянки "суворих наслідків".
В Інституті вивчення війни вважають, що путін не змінив своїх поглядів на суверенітет України після переговорів з Трампом. Він повторив формулювання, які використовує з 2021 року для виправдання агресії.
З 2000 року володимир путін зустрічався з п'ятьма президентами США близько 48 разів. Ці зустрічі включали обговорення ядерної безпеки, скорочення озброєнь та конфліктів, що формували відносини між країнами.
Зустріч президентів США та росії на Алясці не принесла публічних результатів щодо припинення війни в Україні. Деталі розмов, зокрема в лімузині, залишилися нерозкритими, викликаючи занепокоєння щодо можливих домовленостей.
Президент США Дональд Трамп не зміг досягти зобов'язань від російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці. Трамп заявив, що відповідальність за припинення конфлікту тепер лежить на Києві та його європейських союзниках.
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів. Знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів у 12 локаціях.
Президенти США та Росії не досягли угоди про припинення вогню в Україні після майже тригодинних переговорів на Алясці. Дональд Трамп заявив про "великий прогрес", але без конкретних деталей, а Володимир Путін жартував про наступну зустріч у Москві.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін запевнив його у відсутності планів силового тиску на Тайвань. Це відбулося під час особистої розмови лідерів.
Саміт Трампа і Путіна на Алясці не приніс реального прогресу у протидії агресії РФ в Україні. Експосол Німеччини Вольфганг Ішингер назвав зустріч перемогою для Путіна.
Дональд Трамп заявив, що не розглядає негайного введення мит для Китаю за купівлю російської нафти, але може зробити це "через два-три тижні". Він пригрозив санкціями країнам, що купують російську нафту, якщо не буде припинено війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія надала йому список з понад тисячі українських військовополонених. Київ має прийняти цих осіб, яких готова звільнити російська влада.
російський диктатор володимир путін був задоволений зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Politico зазначає, що путін отримав максимум від цієї зустрічі, не погодившись на серйозні поступки.
Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з листом про викрадення українських дітей. Документ передав Дональд Трамп під час переговорів на Алясці.
володимир путін заявив Дональду Трампу, що той програв вибори через недосконалу виборчу систему США. путін вважає голосування поштою недемократичною процедурою.
Саміт путіна-Трампа на Алясці завершився без угоди про припинення вогню в Україні. Трамп отримав лише запрошення до москви, а війна в Україні імовірно продовжиться, пише британське видання.
Білий дім опублікував фото Трампа і путіна у чорно-білих тонах з підписом "Ціль - завжди мир".
Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним. Він зазначив, що зустріч пройшла дуже добре, але не виключив такого рішення в майбутньому.
Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України. Можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.
Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився на переговори через повагу до США, якої не було за каденції Джо Байдена. Експрезидент США стверджує, що путін підтримує його наратив про те, що війни б не сталося, якби Трамп був президентом.
Президент США Дональд Трамп після повернення з Аляски проведе переговори з лідерами Європейського Союзу. Сьогодні відбудеться зустріч послів, а потім віртуальна розмова з главами європейських держав.
Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.
Представник рф кирило дмитрієв заявив про "дуже хороший" прийом делегації кремля на Алясці. Він назвав саміт продуктивним.
Президент США Дональд Трамп після тригодинної зустрічі з володимиром путіним на Алясці заявив про значний прогрес. Він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп заявив про "дуже хорошу зустріч" з володимиром путіним, відзначивши згоду в багатьох пунктах. Трамп висловив бажання зупинити загибель людей в Україні, хоча повного порозуміння щодо припинення вогню досягнуто не було.
Лідер меншості Сенату США Чак Шумер розкритикував Дональда Трампа за зустріч з Володимиром Путіним. Шумер вважає, що зустріч зашкодила інтересам США та посилила позиції Росії.
Речник російського диктатора назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною". Він зазначив, що розмова дозволяє "шукати варіанти врегулювання ситуації" в Україні.