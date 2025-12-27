Зеленський: потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб путін не зміг маніпулювати
Київ • УНН
Україні потрібні сильні позиції на фронті та в дипломатії, щоб російський диктатор не маніпулював закінченням війни. Президент Зеленський обговорив пріоритети з західними партнерами та подякував їм за підтримку.
Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Про це після спілкування з західними партнерами заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, під час розмови сторони обговорили, "як ідемо дипломатичним треком зараз.
Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову. ... Дякую друзям України Марку Карні, Емманюелю Макрону, Александру Стуббу, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Метте Фредеріксен, Дональду Туску, Діку Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Джонатану Пауеллу за координацію та підтримку
Він додав, що "світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни і не лише це.
