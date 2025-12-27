$41.930.00
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 6730 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11270 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12137 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13779 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15444 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36720 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37196 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94142 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48751 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Зеленський: потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб путін не зміг маніпулювати

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Україні потрібні сильні позиції на фронті та в дипломатії, щоб російський диктатор не маніпулював закінченням війни. Президент Зеленський обговорив пріоритети з західними партнерами та подякував їм за підтримку.

Зеленський: потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб путін не зміг маніпулювати

Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Про це після спілкування з західними партнерами заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, під час розмови сторони обговорили, "як ідемо дипломатичним треком зараз.

Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову. ... Дякую друзям України Марку Карні, Емманюелю Макрону, Александру Стуббу, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Метте Фредеріксен, Дональду Туску, Діку Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Джонатану Пауеллу за координацію та підтримку

- написав глава держави.

Він додав, що "світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни і не лише це.

Зеленський: росія не зупиниться на Україні, попри будь-які договори27.12.25, 21:02

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марк Карні
Ульф Крістерссон
Антоніу Кошта
Йонас Гахр Сторе
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна