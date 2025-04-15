Бронетранспортер M113

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11077 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32688 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162791 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140234 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142978 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136509 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136492 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196790 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Спорт • 9 квітня, 16:54 • 50578 перегляди

Литва передає Україні нову партію військової допомоги для зимового періоду

Литва надає Україні електрогенератори, боєприпаси та мінометні міни для підготовки до зими. Загальний обсяг військової допомоги від Литви вже перевищив 1 млрд євро.

Війна • 31 жовтня, 13:57 • 66948 перегляди

Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги

15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.

Війна • 15 серпня, 15:55 • 43774 перегляди

Цьогоріч українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ - Міноборони

У 2024 році вітчизняні компанії забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн.

Війна • 7 серпня, 13:38 • 53526 перегляди

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ українську башту для М113

Українська модифікація модуль-башти для бронетранспортера М113 кодифікована та допущена до експлуатації в ЗСУ. Нова броньована башта захищає від куль та уламків, може встановлюватися на всі модифікації М113.

Війна • 5 серпня, 13:34 • 30343 перегляди

Набої та антидронові системи: Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва доставила чергову партію військової допомоги Україні, включаючи боєприпаси, системи протидії безпілотникам і розкладні ліжка, продовжуючи свою довгострокову підтримку на суму 1 мільярд євро, на яку вже надано 641 мільйон євро.

Війна • 11 липня, 10:55 • 24478 перегляди

Литва передала Україні партію БТР M113

Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 для підтримки зусиль з розмінування та допомоги у війні проти Росії.

Війна • 15 червня, 16:59 • 24146 перегляди

Нові HIMARS, бронетехніка та ракети для ППО: США розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Війна • 10 травня, 17:49 • 100538 перегляди

Обладнання, як в госпіталях: Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд

Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу.

Війна • 14 березня, 14:18 • 26508 перегляди

Сили оборони отримали бронетранспортери M113 для евакуації поранених: ще кілька сотень очікуються найближчим часом

Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибули десятки бронетранспортерів М113, обладнаних для евакуації поранених солдатів з поля бою, і ще сотні очікуються найближчим часом.

Війна • 22 лютого, 15:38 • 25828 перегляди

Іспанія передасть Україні бронемашини М113, генератори, комплектуючі для ППО та інше обладнання

Іспанія передасть Україні бронемашини M113, генератори та інше обладнання.

Війна • 15 лютого, 19:49 • 30522 перегляди