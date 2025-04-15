Бронетранспортер M113

Сили оборони отримали бронетранспортери M113 для евакуації поранених: ще кілька сотень очікуються найближчим часом

Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибули десятки бронетранспортерів М113, обладнаних для евакуації поранених солдатів з поля бою, і ще сотні очікуються найближчим часом.