Бронетранспортер M113

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.
Литва надає Україні електрогенератори, боєприпаси та мінометні міни для підготовки до зими. Загальний обсяг військової допомоги
від Литви вже перевищив 1 млрд євро.
15 серпня Литва надіслала Україні чергову партію військової допомоги, що включає навантажувачі, причепи та розкладні ліжка. Загалом Литва надала Україні допомогу на понад 641 млн євро.
У 2024 році вітчизняні компанії забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель
уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн.
Українська модифікація модуль-башти для бронетранспортера М113 кодифікована та допущена до експлуатації в ЗСУ. Нова броньована
башта захищає від куль та уламків, може встановлюватися на всі модифікації М113.
Литва доставила чергову партію військової допомоги Україні, включаючи боєприпаси, системи протидії безпілотникам і розкладні
ліжка, продовжуючи свою довгострокову підтримку на суму 1 мільярд євро, на яку вже надано 641 мільйон євро.
Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 для підтримки зусиль з розмінування та допомоги у війні проти Росії.
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, що включає засоби
протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.
Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і
навіть проводити операції на ходу.
Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибули десятки бронетранспортерів М113, обладнаних для евакуації поранених солдатів з поля бою, і ще сотні очікуються найближчим часом.
Іспанія передасть Україні бронемашини M113, генератори та інше обладнання.