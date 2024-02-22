Сили оборони отримали бронетранспортери M113 для евакуації поранених: ще кілька сотень очікуються найближчим часом
Київ • УНН
Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибули десятки бронетранспортерів М113, обладнаних для евакуації поранених солдатів з поля бою, і ще сотні очікуються найближчим часом.
Сили оборони отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою, передає УНН із посиланням на Міноборони.
"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні", – повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.
Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.
"Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом мій заступник Наталія Калмикова. Вдячний партнерам за підтримку у війні", – заявив міністр.
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