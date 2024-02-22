Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время

Силы обороны получили бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне", - сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров.

Техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего.

"Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас. Координирует эту работу и проект в целом мой заместитель Наталья Калмыкова. Благодарен партнерам за поддержку в войне", - заявил министр.

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