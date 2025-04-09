Бронетранспортер M113

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.
Литва предоставляет Украине электрогенераторы, боеприпасы и минометные мины для подготовки к зиме. Общий объем военной помощи от Литвы уже превысил 1 млрд евро.
15 августа Литва направила Украине очередную партию военной помощи, включающую погрузчики, прицепы и раскладные кровати. В целом Литва предоставила Украине помощь на более 641 млн евро.
В 2024 году отечественные компании обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ. Агентство оборонных закупок заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран.
Украинская модификация модуль-башни для бронетранспортера М113 кодифицирована и допущена к эксплуатации в ВСУ. Новая бронированная башня защищает от пуль и обломков, может устанавливаться на все модификации М113.
Литва доставила очередную партию военной помощи Украине, включая боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати, продолжая свою долгосрочную поддержку на сумму 1 миллиард евро, на которую уже предоставлен 641 миллион евро.
Литва передала Украине партию бронетранспортеров М113 для поддержки усилий по разминированию и помощи в войне против России.
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.
Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.
Испания передаст Украине бронемашины M113, генераторы и другое оборудование.