Бронетранспортер M113

Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время

Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.