Украина может получить итальянские зенитные установки SIDAM-25 для борьбы с дронами-камикадзе

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Украина может получить итальянские самоходные зенитные установки SIDAM-25 для борьбы с дронами-камикадзе. Эти системы базируются на шасси БТР M113 и оснащены четырьмя 25-мм пушками.

Украина может получить итальянские зенитные установки SIDAM-25 для борьбы с дронами-камикадзе

Силы обороны Украины имеют перспективу усиления противовоздушной обороны итальянскими самоходными зенитными установками SIDAM-25, которые рассматриваются как эффективное средство для уничтожения "Шахедов". Хотя ранее Италия уже поставляла корпуса этих машин в виде обычных бронетранспортеров M113, новая партия помощи может включать именно полноценные системы ПВО. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, объема техники может хватить для укомплектования сразу трех зенитных батарей, что станет существенным вкладом в защиту украинского неба от беспилотников.

Технические особенности и история поставок зенитных систем

Информацию о вероятной передаче вооружения обнародовал военный обозреватель NichoConcu, который ранее точно прогнозировал поставки колесных танков Centauro B1. SIDAM-25 базируется на шасси БТР M113 и оснащена башней с четырьмя 25-мм пушками Oerlikon KBA.

Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов26.02.26, 13:04 • 3364 просмотра

Особенностью системы является отсутствие собственного радара: наведение на цель осуществляется с помощью оптоэлектронных средств и лазерного дальномера. Важно, что предыдущая передача этой техники Украине ограничивалась лишь списанными корпусами без вооружения, однако сейчас речь идет о подготовке именно боевых единиц.

Ресурсная база и потенциальные вызовы восстановления

Всего было изготовлено 275 единиц SIDAM-25, из которых более 200 были проданы бельгийским частным компаниям, а около 68 оставались в Италии. Теоретически, Украина может рассчитывать как на итальянские запасы, так и на выкуп техники у частных владельцев.

Основным проблемным вопросом остается техническое состояние установок после длительного хранения, поскольку восстановление сложных средств наведения может быть осложнено дефицитом запчастей. В то же время успешная реализация этой поставки позволит создать мобильные группы ПВО, специализированные на перехвате российских дронов.

Швеция перехватила российский дрон, приблизившийся к французскому авианосцу26.02.26, 18:07 • 4482 просмотра

Степан Гафтко

