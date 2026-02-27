Администрация президента США провела закрытую встречу с участием представителей Пентагона и Федерального управления гражданской авиации (FAA) для обсуждения инцидентов с применением высокоэнергетических лазерных систем. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Поводом для разговора стала серия опасных случаев вблизи техасской границы, когда военные использовали новейшее вооружение против дронов без надлежащей координации с гражданскими диспетчерами. Отсутствие связи между ведомствами уже привело к ошибочному сбитию американского государственного беспилотника и кратковременному закрытию воздушного пространства над важными приграничными зонами.

Ошибочное уничтожение собственного дрона и коллапс коммуникации

Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, недавно Пентагон ошибочно сбил беспилотный аппарат Таможенной и пограничной службы США вблизи Форт-Хэнкока.

Министерство обороны применило лазерную установку, не согласовав действия с FAA, что вынудило авиационные власти срочно расширять ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Этот инцидент стал вторым за последние две недели – аналогичная ситуация в районе Эль-Пасо привела к блокировке воздушного пространства, которое официально объясняли угрозой от мексиканских наркокартелей, хотя истинной причиной было несогласованное тестирование лазера.

Реакция законодателей и призывы к независимому расследованию

Повторение опасных инцидентов вызвало острую критику со стороны американских законодателей, которые требуют проведения независимого расследования относительно нарушения протоколов взаимодействия между правительственными учреждениями.

В совместном заявлении Пентагона, FAA и пограничной службы отмечается, что ведомства работают над усилением сотрудничества для предотвращения подобных ошибок в будущем. В то же время должностные лица подчеркнули, что применение таких технологий является вынужденным шагом для противодействия беспрецедентным угрозам со стороны иностранных террористических организаций и мексиканских криминальных структур на южной границе.

