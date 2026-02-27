Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 3324 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 12463 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 19649 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 29691 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 32152 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 37143 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 51418 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45420 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39081 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33291 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
85%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 14969 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 23697 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18919 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 17069 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 12416 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 1974 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 11480 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 12476 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 17129 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 3184 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 5024 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 5908 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 23126 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53019 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Старлинк
The Washington Post

Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Администрация президента США провела встречу из-за инцидентов с применением лазерных систем, которые привели к ошибочному сбитию дрона и закрытию воздушного пространства. Пентагон использовал лазеры против дронов без надлежащей координации с гражданскими диспетчерами.

Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой

Администрация президента США провела закрытую встречу с участием представителей Пентагона и Федерального управления гражданской авиации (FAA) для обсуждения инцидентов с применением высокоэнергетических лазерных систем. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Поводом для разговора стала серия опасных случаев вблизи техасской границы, когда военные использовали новейшее вооружение против дронов без надлежащей координации с гражданскими диспетчерами. Отсутствие связи между ведомствами уже привело к ошибочному сбитию американского государственного беспилотника и кратковременному закрытию воздушного пространства над важными приграничными зонами.

Ошибочное уничтожение собственного дрона и коллапс коммуникации

Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, недавно Пентагон ошибочно сбил беспилотный аппарат Таможенной и пограничной службы США вблизи Форт-Хэнкока.

Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человека14.02.26, 15:38 • 10023 просмотра

Министерство обороны применило лазерную установку, не согласовав действия с FAA, что вынудило авиационные власти срочно расширять ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Этот инцидент стал вторым за последние две недели – аналогичная ситуация в районе Эль-Пасо привела к блокировке воздушного пространства, которое официально объясняли угрозой от мексиканских наркокартелей, хотя истинной причиной было несогласованное тестирование лазера.

Реакция законодателей и призывы к независимому расследованию

Повторение опасных инцидентов вызвало острую критику со стороны американских законодателей, которые требуют проведения независимого расследования относительно нарушения протоколов взаимодействия между правительственными учреждениями.

В совместном заявлении Пентагона, FAA и пограничной службы отмечается, что ведомства работают над усилением сотрудничества для предотвращения подобных ошибок в будущем. В то же время должностные лица подчеркнули, что применение таких технологий является вынужденным шагом для противодействия беспрецедентным угрозам со стороны иностранных террористических организаций и мексиканских криминальных структур на южной границе.

Пентагон инициирует создание ИИ-инструментов для автоматизированных кибератак на критическую инфраструктуру Китая27.02.26, 20:24 • 1528 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Федеральное управление гражданской авиации
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты