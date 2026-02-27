Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 марта

В Приморском районном суде Одессы состоялось очередное подготовительное заседание по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в стенах скандальной клиники Odrex. Рассмотрение уголовного производства в отношении врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской снова не перешло в стадию слушания по существу. Следующее судебное заседание назначено на 12 марта 2026 года, сообщает УНН.

Во время подготовительного заседания сторона защиты подала ряд ходатайств, что в дальнейшем повлекло за собой отложение рассмотрения. В частности, защитник врача Виталия Русакова обратился в суд с ходатайствами о возвращении обвинительного акта в отношении его подзащитного и отмене мер обеспечения уголовного производства (вернуть изъятые во время обыска мобильный телефон и флеш-накопитель). А также истребовал документы, касающиеся прохождения лечения Аднаном Киваном в других медицинских учреждениях.

Для ознакомления с поданными ходатайствами и подготовки возражений прокурор обратился в суд с просьбой предоставить время. Суд удовлетворил просьбу прокурора и отложил рассмотрение дела, сообщил УНН адвокат семьи Аднана Кивана.

Предыдущие переносы и ход дела

Это уже не первое отложение подготовительного заседания по этому делу. Во время предыдущего слушания рассмотрение также было перенесено. Тогда причиной стала неявка адвоката Русакова.

Как УНН сообщал ранее, неявка защитника на судебное заседание или активное представление процессуальных ходатайств на подготовительной стадии нередко расценивается в юридической практике как один из способов затягивания рассмотрения дела.

Суть обвинения Виталия Русакова и Марины Белоцерковской

Помимо хирурга Виталия Русакова в рамках этого же уголовного производства фигурирует и врач-онколог Марина Белоцерковская. Обоим лечащим врачам Аднана Кивана сообщено о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента).

хирург Виталий Русаков

онколог Марина Белоцерковская

По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в клинике Odrex могли быть допущены существенные нарушения стандартов медицинской помощи. В частности, после оперативного вмешательства пациенту, по версии следствия, не была назначена обязательная антибактериальная терапия (антибиотики), а также не было должным образом отреагировано на признаки послеоперационных осложнений, что привело к развитию сепсиса. Что по выводам судебно-медицинской экспертизы могло стать причиной смерти пациента.

Отметим, согласно принципу презумпции невиновности, окончательную правовую оценку действиям Русакова и Белоцерковской должен дать суд. Сейчас оба врача находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязаны носить электронные средства контроля.

Напомним

"Дело Odrex" спровоцировало дискуссию на уровне парламента относительно возможности внесения изменений в законодательство об ответственности за медицинскую халатность. В частности, в Верховной Раде обсуждаются возможные изменения в ст.140 Уголовного кодекса Украины, поскольку действующая редакция усложняет доказывание наличия состава преступления и фактически концентрирует ответственность только на врачах, отмечают в комментариях УНН члены профильного комитета ВР.

Народные депутаты также отмечают, что отдельным направлением возможных изменений является и реформа системы судебно-медицинской экспертизы. В парламенте уже рассматривается законодательная инициатива по обновлению подходов к организации судебно-экспертной деятельности, что непосредственно влияет на расследование "медицинских" дел.

Таким образом, дело о смерти Аднана Кивана стало катализатором более широкой дискуссии о системных изменениях в сфере медицинской ответственности и защиты прав пациентов.