Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 марта

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
11:15 • 7658 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 11096 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23846 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 40972 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 37157 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35812 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31097 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49725 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22657 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111464 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
64%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 10188 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 5060 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 19200 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 15647 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 10853 просмотра
публикации
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 1444 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 7690 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 11123 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 37173 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49732 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 17136 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 47959 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 57671 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 59930 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62856 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 марта

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Подготовительное заседание по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex снова отложили. Следующее заседание назначено на 12 марта 2026 года.

Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 марта

В Приморском районном суде Одессы состоялось очередное подготовительное заседание по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в стенах скандальной клиники Odrex. Рассмотрение уголовного производства в отношении врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской снова не перешло в стадию слушания по существу. Следующее судебное заседание назначено на 12 марта 2026 года, сообщает УНН.

Во время подготовительного заседания сторона защиты подала ряд ходатайств, что в дальнейшем повлекло за собой отложение рассмотрения. В частности, защитник врача Виталия Русакова обратился в суд с ходатайствами о возвращении обвинительного акта в отношении его подзащитного и отмене мер обеспечения уголовного производства (вернуть изъятые во время обыска мобильный телефон и флеш-накопитель). А также истребовал документы, касающиеся прохождения лечения Аднаном Киваном в других медицинских учреждениях.

Для ознакомления с поданными ходатайствами и подготовки возражений прокурор обратился в суд с просьбой предоставить время. Суд удовлетворил просьбу прокурора и отложил рассмотрение дела, сообщил УНН адвокат семьи Аднана Кивана.

Предыдущие переносы и ход дела

Это уже не первое отложение подготовительного заседания по этому делу. Во время предыдущего слушания рассмотрение также было перенесено. Тогда причиной стала неявка адвоката Русакова.

Как УНН сообщал ранее, неявка защитника на судебное заседание или активное представление процессуальных ходатайств на подготовительной стадии нередко расценивается в юридической практике как один из способов затягивания рассмотрения дела.

Суть обвинения Виталия Русакова и Марины Белоцерковской

Помимо хирурга Виталия Русакова в рамках этого же уголовного производства фигурирует и врач-онколог Марина Белоцерковская. Обоим лечащим врачам Аднана Кивана сообщено о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента).

хирург Виталий Русаков
хирург Виталий Русаков
онколог Марина Белоцерковская
онколог Марина Белоцерковская

По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в клинике Odrex могли быть допущены существенные нарушения стандартов медицинской помощи. В частности, после оперативного вмешательства пациенту, по версии следствия, не была назначена обязательная антибактериальная терапия (антибиотики), а также не было должным образом отреагировано на признаки послеоперационных осложнений, что привело к развитию сепсиса. Что по выводам судебно-медицинской экспертизы могло стать причиной смерти пациента.

Отметим, согласно принципу презумпции невиновности, окончательную правовую оценку действиям Русакова и Белоцерковской должен дать суд. Сейчас оба врача находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязаны носить электронные средства контроля.

Напомним

"Дело Odrex" спровоцировало дискуссию на уровне парламента относительно возможности внесения изменений в законодательство об ответственности за медицинскую халатность. В частности, в Верховной Раде обсуждаются возможные изменения в ст.140 Уголовного кодекса Украины, поскольку действующая редакция усложняет доказывание наличия состава преступления и фактически концентрирует ответственность только на врачах, отмечают в комментариях УНН члены профильного комитета ВР.

Народные депутаты также отмечают, что отдельным направлением возможных изменений является и реформа системы судебно-медицинской экспертизы. В парламенте уже рассматривается законодательная инициатива по обновлению подходов к организации судебно-экспертной деятельности, что непосредственно влияет на расследование "медицинских" дел.

Таким образом, дело о смерти Аднана Кивана стало катализатором более широкой дискуссии о системных изменениях в сфере медицинской ответственности и защиты прав пациентов.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧПпубликации
Odrex
Обыск
Верховная Рада
Украина
Одесса