19:13 • 952 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 7950 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 12369 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 13400 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 23930 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16680 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 77387 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42265 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50536 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63640 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
публикации
Эксклюзивы
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 38385 просмотра
Под Днепром разоблачили сеть мошеннических колл-центров на более чем 1500 рабочих мест - ОГПVideo26 февраля, 10:39 • 4816 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 10295 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 19685 просмотра
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ14:32 • 4360 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 23930 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 19706 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 77387 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 68456 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 73260 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Женева
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 1790 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 38837 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 49502 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 52168 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 57626 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Украина финализирует стратегию восстановления энергетики и обновленной защиты до 1 марта для следующей зимы. Президент Зеленский призвал учесть опыт регионов для большей устойчивости.

Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский

Украина финализирует стратегию восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму до 1 марта, а затем и утвердит. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробно мы обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку нашей стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму. Уже к 1 марта стратегию финализируем, после того утвердим. Чтобы и Еврокомиссия, и страны Европы, и Америка, и глобальный бизнес, и украинские компании, имеющие соответствующую силу, – чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму. Конечно, на время в этом году, когда российские удары могут и дальше бить по нашей инфраструктуре, по нашим городам 

- сообщил Зеленский.

Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль24.02.26, 20:23 • 25766 просмотров

По словам Президента, весь положительный опыт украинских городов, опыт украинских общин, которые проходят эту зиму лучше, чем другие, – весь этот опыт должен быть учтен.

Я рассчитываю на предложения от регионов. Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены 

- резюмировал Зеленский.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль26.02.26, 20:44 • 1074 просмотра

Антонина Туманова

Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейская комиссия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина