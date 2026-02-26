Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Киев • УНН
Украина финализирует стратегию восстановления энергетики и обновленной защиты до 1 марта для следующей зимы. Президент Зеленский призвал учесть опыт регионов для большей устойчивости.
Украина финализирует стратегию восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму до 1 марта, а затем и утвердит. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробно мы обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку нашей стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму. Уже к 1 марта стратегию финализируем, после того утвердим. Чтобы и Еврокомиссия, и страны Европы, и Америка, и глобальный бизнес, и украинские компании, имеющие соответствующую силу, – чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму. Конечно, на время в этом году, когда российские удары могут и дальше бить по нашей инфраструктуре, по нашим городам
По словам Президента, весь положительный опыт украинских городов, опыт украинских общин, которые проходят эту зиму лучше, чем другие, – весь этот опыт должен быть учтен.
Я рассчитываю на предложения от регионов. Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены
