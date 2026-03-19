У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico

Главная стратегия сегодня на саммите ЕС в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу 90 млрд евро кредита для Украины - политическое давление в зале, с простым аргументом - обязательства должны быть выполнены, если это не удастся - варианты ограничены, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Самое большое политическое испытание сегодня: смогут ли лидеры ЕС убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сейчас находится в режиме активной кампании, снять свое вето на кредит в размере 90 миллиардов евро, необходимый Украине для финансового обеспечения в течение следующих двух лет?" - говорится в публикации.

Это, как отмечает издание, "вышло далеко за пределы технических вопросов, на фоне того, как Орбан блокирует пакет, который он одобрил в декабре, превращая противостояние в вопрос доверия: действительно ли решения Европейского совета остаются в силе?"

"Дипломаты не скрывают своего раздражения", пишет издание. Один высокопоставленный чиновник ЕС назвал позицию Орбана "актом отчаяния и слабости". Другой предупредил о растущем "кризисе доверия" за столом переговоров, если согласованные соглашения можно будет просто пересмотреть. "Поведение Венгрии - это новый уровень низости", - сказала министр Швеции по делам Европы Джессика Розенкранц.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта, как сообщается, "попытались ослабить напряженность перед саммитом, заручившись согласием Владимира Зеленского на проведение расследования ЕС относительно сбоев в работе нефтепровода "Дружба", который, по словам Будапешта, Киев намеренно остановил". "Пока что эта уступка не изменила ситуацию", отмечает издание.

После нескольких дней брифингов перед саммитом, главная стратегия сегодня остается прямолинейной: политическое давление в зале. Аргумент прост - обязательства должны быть выполнены. Как выразился один дипломат, это также линия, которая, скорее всего, вызовет у Орбана дискомфорт, потому что "он знает, что это оправдано" - говорится в публикации.

"А если это не удастся? Варианты ограничены", отмечает издание.

Несколько дипломатов не ожидают прорыва до выборов в Венгрии в следующем месяце - и даже это не дает никаких гарантий, поскольку Орбан, вероятно, останется на посту до июня, если проиграет выборы, а позиция любого преемника будет неопределенной - отмечает издание.

Одна из идей, обсуждавшихся на подготовительных переговорах, как сообщается, "заключалась в том, чтобы включить положение о ремонте нефтепровода "Дружба" в выводы саммита - фактически обязав ЕС давить на Киев в этом вопросе". "На данный момент, говорят дипломаты, этот вариант отложен", пишет издание.

"Тем временем техническая команда ЕС уже прибыла в Украину и ожидает разрешения Службы безопасности, чтобы осмотреть трубопровод и оценить масштабы повреждений и сроки ремонта", - сказано в публикации.

"Время истекает… даже если ситуация в Украине несколько менее срочная, чем считалось ранее, поскольку военного бюджета Киева, вероятно, хватит до начала мая. После согласования выплата может произойти примерно в течение двух недель", - подытоживает издание.