У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico

18 марта, 17:22 • 15468 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 35297 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 26910 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 32510 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 46829 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 31319 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 32532 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 30693 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 32384 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 45340 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Российский беспилотник атаковал Львов, есть попадание18 марта, 20:48 • 10527 просмотра
Заместителя начальника СБУ Ровенской области арестовали с миллионным залогом18 марта, 21:25 • 11501 просмотра
Пять стран ЕС экстренно ищут решение из-за танкера, дрейфующего в Средиземном море18 марта, 23:40 • 7452 просмотра
Эксперты обнаружили новое шпионское ПО для iPhone, которое может поражать миллионы устройств19 марта, 00:00 • 5492 просмотра
США впервые применили новейшую противобункерную бомбу для удара по ИрануPhoto19 марта, 00:19 • 8498 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 49545 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 64942 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 69512 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 92009 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 83605 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico

Киев • УНН

 • 332 просмотра

На саммите ЕС попытаются заставить Венгрию разблокировать 90 млрд евро для Киева. Дипломаты называют позицию Орбана кризисом доверия и актом отчаяния.

У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico

Главная стратегия сегодня на саммите ЕС в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу 90 млрд евро кредита для Украины - политическое давление в зале, с простым аргументом - обязательства должны быть выполнены, если это не удастся - варианты ограничены, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Самое большое политическое испытание сегодня: смогут ли лидеры ЕС убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сейчас находится в режиме активной кампании, снять свое вето на кредит в размере 90 миллиардов евро, необходимый Украине для финансового обеспечения в течение следующих двух лет?" - говорится в публикации.

Это, как отмечает издание, "вышло далеко за пределы технических вопросов, на фоне того, как Орбан блокирует пакет, который он одобрил в декабре, превращая противостояние в вопрос доверия: действительно ли решения Европейского совета остаются в силе?"

"Дипломаты не скрывают своего раздражения", пишет издание. Один высокопоставленный чиновник ЕС назвал позицию Орбана "актом отчаяния и слабости". Другой предупредил о растущем "кризисе доверия" за столом переговоров, если согласованные соглашения можно будет просто пересмотреть. "Поведение Венгрии - это новый уровень низости", - сказала министр Швеции по делам Европы Джессика Розенкранц.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта, как сообщается, "попытались ослабить напряженность перед саммитом, заручившись согласием Владимира Зеленского на проведение расследования ЕС относительно сбоев в работе нефтепровода "Дружба", который, по словам Будапешта, Киев намеренно остановил". "Пока что эта уступка не изменила ситуацию", отмечает издание.

В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно18.03.26, 09:35 • 30694 просмотра

После нескольких дней брифингов перед саммитом, главная стратегия сегодня остается прямолинейной: политическое давление в зале. Аргумент прост - обязательства должны быть выполнены. Как выразился один дипломат, это также линия, которая, скорее всего, вызовет у Орбана дискомфорт, потому что "он знает, что это оправдано"

- говорится в публикации.

"А если это не удастся? Варианты ограничены", отмечает издание.

Несколько дипломатов не ожидают прорыва до выборов в Венгрии в следующем месяце - и даже это не дает никаких гарантий, поскольку Орбан, вероятно, останется на посту до июня, если проиграет выборы, а позиция любого преемника будет неопределенной

- отмечает издание.

Одна из идей, обсуждавшихся на подготовительных переговорах, как сообщается, "заключалась в том, чтобы включить положение о ремонте нефтепровода "Дружба" в выводы саммита - фактически обязав ЕС давить на Киев в этом вопросе". "На данный момент, говорят дипломаты, этот вариант отложен", пишет издание.

"Тем временем техническая команда ЕС уже прибыла в Украину и ожидает разрешения Службы безопасности, чтобы осмотреть трубопровод и оценить масштабы повреждений и сроки ремонта", - сказано в публикации.

Допуск к нефтепроводу "Дружба" регулирует СБУ - спикер МИД Тихий18.03.26, 16:57 • 3604 просмотра

"Время истекает… даже если ситуация в Украине несколько менее срочная, чем считалось ранее, поскольку военного бюджета Киева, вероятно, хватит до начала мая. После согласования выплата может произойти примерно в течение двух недель", - подытоживает издание.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан