Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров

Министр иностранных дел рф сергей лавров в интервью RT Arabic заявил, что США выступают не как посредник в российско-украинской войне, а как страна, поддерживающая Украину. Об этом сообщает УНН.

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По словам дипломата, недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины демонстрируют, что в подходах США и Европы нет различий.

Нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчеркивал публично: если бы я был президентом, войны в Украине не было бы, это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди. Но то, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что эта война, начавшаяся при Байдене, стала войной Трампа - сказал лавров.

В то же время он отметил, что "внешнее обрамление" у США якобы более позитивное, ведь Вашингтон выступает за диалог с рф, а после возвращения Трампа в Белый дом диалог между москвой и Вашингтоном возобновился.

"Учитывая то, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад мы обсуждали с ним ситуацию в Украине, - учитывая то, что он сказал о поддержке Украины, фактически уже нет разницы в подходах США и Европы", - резюмировал глава российского МИД.

Напомним

В конце мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон остается готовым выступить посредником в войне между россией и Украиной после того, как москва угрожала новыми ударами по Киеву.

Рубио заявил, что путин через лаврова передал сообщение Трампу