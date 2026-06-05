Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров

$44.350.0151.530.14
ukenru
19:34 • 11353 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 20844 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 22580 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 27836 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 28060 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 26431 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 43537 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 27975 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 29756 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 31675 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
92%
750мм
Популярные новости
В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошла авария лайнера Boeing, есть пострадавшие - СМИ4 июня, 15:17 • 11382 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить4 июня, 16:02 • 23967 просмотра
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 23530 просмотра
Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер от рака, он называл свою опухоль "путин"4 июня, 17:13 • 11039 просмотра
Нужно для будущего применения оружия: путин объяснил, почему "Орешником" ударили по "сараю" в Украине4 июня, 17:47 • 13620 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 23590 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить4 июня, 16:02 • 24028 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 43540 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 37145 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 42672 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрей Сибига
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Сумская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 52290 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 98048 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 104102 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 137775 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 130317 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США выступают как сторонник Украины, а не посредник. Он отметил, что подходы Вашингтона и Европы к конфликту теперь одинаковы.

Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров

Министр иностранных дел рф сергей лавров в интервью RT Arabic заявил, что США выступают не как посредник в российско-украинской войне, а как страна, поддерживающая Украину. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины демонстрируют, что в подходах США и Европы нет различий.

Нам все время говорили наши коллеги, и Дональд Трамп подчеркивал публично: если бы я был президентом, войны в Украине не было бы, это война Байдена, она никому не нужна, гибнут люди. Но то, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что эта война, начавшаяся при Байдене, стала войной Трампа

- сказал лавров.

В то же время он отметил, что "внешнее обрамление" у США якобы более позитивное, ведь Вашингтон выступает за диалог с рф, а после возвращения Трампа в Белый дом диалог между москвой и Вашингтоном возобновился.

"Учитывая то, что сказал Марко Рубио, - а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад мы обсуждали с ним ситуацию в Украине, - учитывая то, что он сказал о поддержке Украины, фактически уже нет разницы в подходах США и Европы", - резюмировал глава российского МИД.

Напомним

В конце мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон остается готовым выступить посредником в войне между россией и Украиной после того, как москва угрожала новыми ударами по Киеву.

Рубио заявил, что путин через лаврова передал сообщение Трампу26.05.26, 09:35 • 8188 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина