Мужчина, за которым в Херсоне вражеский беспилотник устроил "охоту", получил контузию и взрывную травму - ОВА
Киев • УНН
Российский беспилотник в Херсоне около минуты преследовал мужчину, который приехал продавать овощи, и сбросил боеприпас. Господин Юрий получил контузию и множественные осколочные ранения, его жизни ничего не угрожает.
Господин Юрий, за которым в Херсоне вражеский дрон устроил настоящую охоту, получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Это господин Юрий. Сегодня утром он приехал в Херсон продавать овощи. Рядом была жена. Они только начали раскладывать товар, когда над ними завис российский беспилотник. Женщина успела отбежать. А за господином Юрием дрон начал настоящую охоту. Около минуты он кружил вокруг машины, преследуя мужчину, который пытался спастись
По словам главы ОВА, тот, кто управлял беспилотником, прекрасно видел свою цель. Это был обычный мужчина, который приехал продавать овощи. Но российского мерзавца это не остановило. Он сознательно направил боеприпас прямо в человека.
Чудом господин Юрий остался жив. Он получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Наши медики делают все необходимое, чтобы он как можно скорее выздоровел
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