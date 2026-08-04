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Мужчина, за которым в Херсоне вражеский беспилотник устроил "охоту", получил контузию и взрывную травму - ОВА

Киев • УНН

 • 11591 просмотра

Российский беспилотник в Херсоне около минуты преследовал мужчину, который приехал продавать овощи, и сбросил боеприпас. Господин Юрий получил контузию и множественные осколочные ранения, его жизни ничего не угрожает.

Мужчина, за которым в Херсоне вражеский беспилотник устроил "охоту", получил контузию и взрывную травму - ОВА

Господин Юрий, за которым в Херсоне вражеский дрон устроил настоящую охоту, получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Это господин Юрий. Сегодня утром он приехал в Херсон продавать овощи. Рядом была жена. Они только начали раскладывать товар, когда над ними завис российский беспилотник. Женщина успела отбежать. А за господином Юрием дрон начал настоящую охоту. Около минуты он кружил вокруг машины, преследуя мужчину, который пытался спастись 

- сообщил Прокудин и обнародовал видео с пострадавшим.

По словам главы ОВА, тот, кто управлял беспилотником, прекрасно видел свою цель. Это был обычный мужчина, который приехал продавать овощи. Но российского мерзавца это не остановило. Он сознательно направил боеприпас прямо в человека.

Чудом господин Юрий остался жив. Он получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Наши медики делают все необходимое, чтобы он как можно скорее выздоровел 

- резюмировал Прокудин.

россияне дроном "охотились" на торговца на рынке в Херсоне: полиция показала видео, МИД отреагировал04.08.26, 12:46 • 3086 просмотров

Антонина Туманова

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