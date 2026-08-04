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россияне дроном "охотились" на торговца на рынке в Херсоне: полиция показала видео, МИД отреагировал

Киев • УНН

 • 3031 просмотра

Российские войска атаковали дроном 52-летнего гражданского мужчину, который торговал на рынке в Херсоне, он выжил. МИД Украины осудил атаку как осознанную и системную российскую стратегию.

россияне дроном "охотились" на торговца на рынке в Херсоне: полиция показала видео, МИД отреагировал

Российские войска атаковали дроном гражданского мужчину, который торговал на херсонском рынке. К счастью, торговец выжил. Кадры с моментом попадания дрона обнародовали в полиции Херсонской области. В МИД Украины отреагировали, указав на сознательную и системную российскую стратегию, передает УНН.

Детали

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняется гневом. Их должен увидеть весь мир. Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на гражданских. Мужчина на видео не имеет никаких признаков комбатанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он все равно – цель. К счастью, 52-летний житель Николаевской области выжил", – говорится в сообщении к видео.

По информации полиции, мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, а правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Реакция главы МИД Украины

"Этот варварский российский военное преступление в Херсоне требует международного осуждения и правосудия, однако тысячи подобных преступлений так и не попадают в поле зрения общественности. Это сознательная и системная российская стратегия. Они точно знают, что делают. Садист, который управляет этим дроном, прекрасно осознает, что целится в гражданского человека. Это ужасное видео доказывает, что российские варвары будут пытаться повторить свои геноцидные зверства в Буче везде, куда смогут дотянуться", – отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в X.

Он подчеркнул, что длительный мир требует всеобъемлющего правосудия за такие ужасные преступления, мощного пакета обороны и сдерживания для Украины, а также надежной, гарантированной безопасности.

В полиции подчеркивают, что в случае, если вы заметили дрон, то ни в коем случае не пытайтесь его снимать. "Немедленно ищите укрытие. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья!" – говорится в сообщении.

Напомним

Российские войска нанесли авиаудар по учебному заведению Херсона, в результате чего погиб мужчина. 

Алла Киосак

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