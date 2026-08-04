Что празднуют 4 августа в Украине и мире

4 августа мировое сообщество привлекает внимание к защите природы, отмечая День сов, а гурманы наслаждаются Днем печенья с шоколадной крошкой. По новому церковному календарю православные верующие чтят память семи отроков Эфесских, а по старому стилю — равноапостольную Марию Магдалину, пишет УНН.

Международный день сов (International Owl Awareness Day)

Экологический праздник, направленный на повышение осведомленности об этих уникальных хищных птицах. Цель дня — рассказать об их важной роли в экосистемах (в частности, в контроле популяции грызунов) и угрозах, с которыми они сталкиваются из-за потери естественной среды обитания.

Международный день дымчатого леопарда (International Clouded Leopard Day)

Еще одна природоохранная инициатива, посвященная редкому виду крупных кошек, обитающих в Юго-Восточной Азии и находящихся под угрозой исчезновения.

В Полтавской области лев травмировал малолетнего ребенка: полиция выясняет обстоятельства происшествия

День печенья с шоколадной крошкой (National Chocolate Chip Cookie Day)

Популярный сладкий праздник в США, посвященный одному из самых известных десертов в мире, изобретенному в 1938 году американкой Рут Вейкфилд.

День белого вина (National White Wine Day)

Гастрономический праздник, который предлагает насладиться бокалом охлажденного Шардоне, Совиньон Блан или Пино Гриджио в жаркий летний вечер.

День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day)

Праздник, призванный признать важный вклад одиноких работающих женщин в развитие общества и экономики, а также поддержать их независимость.

В Китае появилась новая услуга: одинокие женщины могут купить мужские объятия

День памяти семи отроков Эфесских и преподобномученицы Евдокии

По новому (новоюлианскому) календарю, 4 августа чтят память юношей, которые по легенде проспали в пещере более столетия, спасаясь от гонений на христиан, а также святую Евдокию.

В народе этот день называли «Явдоха Синуха» или «Малиновка». Считалось, что в этот день часто идут дожди, которые портят скошенное сено, поэтому крестьяне спешили спрятать его в сараи. Также в лесах массово собирали дикую малину.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 4 августа отмечают День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В народной традиции — «Мария Ягодница» или «Марьинка».

В этот день женщины традиционно не работали в поле, а отправлялись в лес за ягодами. Также считалось благоприятным утром собирать росу, чтобы умываться ею для сохранения красоты.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине