Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный
Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.
Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.
Российский разведывательный самолет Ил-20М влетел в международное воздушное пространство над Балтикой без связи с диспетчерами. Немецкие и шведские истребители поднялись в воздух для его сопровождения.
В первой половине 2024 года Украина сбила более 30 российских военных самолетов, в том числе 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МиГ-31, около 13
Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Ил-22М11 и 1 Ту-22М3.
Финляндия предупреждает о повышенном риске экологической катастрофы из-за флота российских "танкеров-призраков", которые
транспортируют нефть через Балтийское море вопреки санкциям: еженедельно через Финский залив проходит около 100 000 тонн сырой
нефти.
Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он
вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем 6 апреля.
Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих
границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.
Германия подняла истребитель на перехват российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.