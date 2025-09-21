НАТО снова поднимало истребители из-за российского самолета над Балтийским морем
Киев • УНН
Два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Самолет не реагировал на попытки установить контакт.
Подробности
В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбы выйти на контакт.
В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.
Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких Военно-воздушных силах.
Напомним
Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет экстренное заседание в 10:00 по нью-йоркскому времени из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Это первый созыв Совбеза Эстонией за 34 года, вызванный агрессивным поведением России.