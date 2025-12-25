Минобороны вводит видеофиксацию контроля качества имущества ВСУ для прозрачности закупок
В Минобороны стартовал пилотный проект с использованием фото- и видеофиксации при приеме тылового имущества для нужд Вооруженных Сил. Это обеспечит объективность процедур и создаст доказательную базу для минимизации коррупционных рисков.
Министерство обороны Украины начало пилотный проект с использованием фото- и видеофиксации при приеме тылового имущества для нужд Вооруженных Сил. Контроль будет осуществляться с помощью портативных боди-камер, которые будут использовать представители органов государственного гарантирования качества. Об этом Минобороны сообщило у себя на сайте, пишет УНН.
Главной задачей нововведения является обеспечение объективности процедур и создание доказательной базы на случай возникновения спорных вопросов между ведомством и поставщиками. Использование видеорегистраторов позволит документировать каждый этап проверки продукции, что должно минимизировать коррупционные риски и повысить прозрачность процесса.
Как отметил начальник Главного управления государственного гарантирования качества полковник Евгений Красников, внедрение фото- и видеофиксации соответствует современным подходам к обеспечению качества и будет способствовать повышению ответственности всех участников процесса поставки тылового имущества.
Все полученные материалы будут использоваться исключительно для обоснования решений по результатам контроля и документирования выполнения договоров.
