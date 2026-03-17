Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт

Украинский пациент часто остается один на один с системой, если лечение заканчивается осложнениями или трагедией из-за возможной медицинской халатности. Несмотря на наличие механизмов контроля, государство до сих пор не создало независимый орган, который бы реально следил за качеством предоставляемых медицинских услуг и защищал права человека в случае нарушений. В результате жалобы пациентов превращаются в годы судов, экспертиз и борьбы за справедливость. Именно поэтому каждая новая резонансная история в медицине лишь обостряет вопрос: насколько безопасно лечение в Украине и имеет ли пациент действенную защиту? Что нужно изменить в системе здравоохранения, чтобы украинцы имели более высокий уровень защиты, читайте в материале УНН.

Вопрос защиты прав пациентов в Украине все чаще поднимается в публичном пространстве на фоне историй, связанных с деятельностью частных медучреждений. Одним из самых громких кейсов стала ситуация вокруг одесской клиники Odrex. На фоне большого количества уголовных производств, в которых фигурирует клиника и ее медработники, а также историй о негативном опыте лечения в "Одрекс" возникло общественное движение StopOdrex. Его создали люди, которые считают себя или своих близких пострадавшими от лечения в этой клинике. Активисты запустили сайт и Telegram-канал, где анонимно публикуют истории пациентов, обмениваются информацией о ходе дел и поддерживают друг друга.

Фактически, появление этого общественного движения стало реакцией общества на отсутствие в государстве быстрых и понятных механизмов реагирования на жалобы пациентов.

Проблемы медицинской системы: контроль качества и ответственность врачей

Контроль сферы медицинских услуг Украины и защита пациентов остается ограниченным, особенно по сравнению с европейскими странами. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН заявила исполнительный директор Благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Во многих странах за контроль качества отвечает специальное Агентство по качеству. Сейчас в Украине нет такого независимого органа, который системно контролировал бы качество медицинских услуг. Из-за этого пациенты фактически остаются без защиты в случаях ненадлежащего лечения, и нет механизма, который мог бы оперативно реагировать на нарушения стандартов. Минздрав делает определенные шаги для улучшения качества помощи: внедряет стандарты и протоколы лечения, цифровизирует процессы, закупает современное оборудование. Но без независимого органа, который проверял бы, как эти стандарты выполняются на практике, эффективность этих мер ограничена, и пациенты не могут быть уверены в безопасности лечения - говорит Инна Иваненко.

С ее мнением соглашается и бывший министр здравоохранения Олег Мусий.

Контроля качества практически не существует, потому что не существует критериев оценки, до сих пор они никем не введены. Никем: ни Минздравом, ни НСЗУ. Поэтому показатели контроля, к сожалению, одна из болезненных тем и мест, которых пока что в нашей системе должным образом, так как это должно было быть, нет - комментирует бывший глава Министерства здравоохранения.

В то же время, он предупреждает, что без пересмотра подходов к управлению отраслью, надлежащего финансирования и кадровой политики система здравоохранения продолжит деградировать. В таком случае, по его оценке, негативные тенденции только усилятся, а доступ украинцев к медицинской помощи будет и в дальнейшем уменьшаться.

Отдельно эксперты обращают внимание на еще одну системную проблему – отсутствие персональной ответственности врача перед пациентом. Как объясняет Инна Иваненко, нынешняя модель фактически усложняет привлечение конкретного специалиста к ответственности.

Еще одной проблемой является отсутствие персональной ответственности врача и законодательного определения понятия "врачебной ошибки". Сейчас лицензию на медицинскую практику получает медицинское учреждение, а не врач (в отличие от большинства европейских стран). Соответственно и ответственность перед пациентом несет медучреждение. Это усложняет привлечение конкретного специалиста к ответственности и ограничивает права пациентов. Самостоятельно пациенту проконтролировать качество предоставления тех или иных услуг почти невозможно, поэтому на себя это должен взять независимый государственный орган - добавляет исполнительный директор БФ “Пациенты Украины”.

Таким образом, украинский пациент фактически оказывается в ситуации, когда не имеет ни инструментов контроля качества лечения, ни понятного механизма привлечения к ответственности конкретного врача. По мнению Иваненко, одним из путей решения этой проблемы может стать введение персонального лицензирования медиков и врачебного самоуправления.

Персональное лицензирование и врачебное самоуправление могло бы стать отдельным механизмом для персональной ответственности врачей и повышения качества медуслуг. Через этические и дисциплинарные комитеты врачи самостоятельно могли бы рассматривать жалобы, контролировать соблюдение профессиональных норм среди коллег и лишать лицензии недобросовестных специалистов. Законопроект о самоуправлении в сфере здравоохранения сейчас застрял между первым и вторым чтением, и его доработка и принятие критически важны для защиты пациентов - описывает путь решения проблемы Иваненко.

Фактически, речь идет о необходимости системных изменений: от создания независимого контроля качества до внедрения персональной ответственности врачей. Без этого, как отмечают эксперты, украинский пациент и в дальнейшем будет оставаться наименее защищенной стороной во взаимоотношениях с медицинской системой.

Эти вопросы актуальны и с учетом резонансных судебных дел. Одним из таких является дело о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в частной клинике Odrex, которое стало одним из самых громких кейсов в медицинской сфере за последние годы.

В рамках производства двух врачей Аднана Кивана: хирурга Виталия Русакова и онколога Марину Белоцерковскую обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. По версии следствия, после операции пациенту не назначили обязательную антибиотикотерапию и не отреагировали на послеоперационные осложнения, что привело к развитию сепсиса и могло стать причиной его смерти.

Само дело показательно демонстрирует, насколько сложным и длительным является процесс установления ответственности в медицинской сфере, ведь его рассмотрение длится уже более года. А также то, почему вопрос четких правил, контроля качества и защиты пациента сегодня выходит на первый план.