Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана перейшов до розгляду по суті, наступне засідання призначене на 23 березня

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Суд у справі про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана в клініці Odrex перейшов до розгляду по суті. Приморський районний суд Одеси завершив підготовче провадження та призначив перше слухання на 23 березня 2026 року. Обвинуваченими у справі є лікарі клініки - хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерківська.

Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана перейшов до розгляду по суті, наступне засідання призначене на 23 березня

У Приморському районному суді Одеси завершилося підготовче провадження у справі щодо смерті бізнесмена Аднана Ківана у приватній одеській клініці Odrex. Суд призначив перше засідання по суті на 23 березня 2026 року, повідомляє УНН.

Під час підготовчого засідання, що відбулося 12 березня, у Приморському районному суді Одеси, було розглянуто низку клопотань, поданих адвокатом підсудного хірурга Віталія Русакова. Зокрема, сторона захисту просила суд повернути обвинувальний акт щодо Русакова, а також скасувати заходи забезпечення кримінального провадження – повернути підсудному вилучені під час обшуку мобільний телефон та флешнакопичувач.

Окрім цього, захист клопотав про витребування медичних документів щодо лікування померлого пацієнта Аднана Ківана в інших медичних закладах, зокрема у клініках "Добробут", "Інтосана" та в Одеській обласній клінічній лікарні.

Приморський районний суд Одеси відмовив у задоволенні всіх поданих клопотань. Після цього підготовче засідання було завершене, а справу призначено до судового розгляду по суті 23 березня. Таким чином, кримінальне провадження перейшло з підготовчої стадії до безпосереднього судового розгляду.

Суть обвинувачення лікарів клініки Odrex

У кримінальному провадженні фігурують хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерківська, які були лікуючими лікарями Аднана Ківана у клініці Odrex.

Обом медикам повідомлено про підозру за ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

За версією слідства, під час лікування Аднана Ківана в клініці Odrex могли бути допущені суттєві порушення стандартів медичної допомоги. Зокрема, після проведеного оперативного втручання пацієнту, за даними слідства, не було призначено обов’язкову антибактеріальну терапію (антибіотики), а також медики не відреагували належним чином на ознаки післяопераційних ускладнень. У результаті у пацієнта розвинувся сепсис, що згідно з висновками судово-медичної експертизи, могло стати причиною смерті.

Водночас відповідно до принципу презумпції невинуватості остаточну правову оцінку діям лікарів має надати суд. Наразі обидва обвинувачені перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні засоби контролю.

Контекст справи про смерть пацієнта в стінах Odrex

Смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана та подальше кримінальне провадження щодо лікарів клініки Odrex набули широкого суспільного резонансу.

Події навколо цієї справи стали предметом обговорення і на рівні парламенту. Зокрема, у Верховній Раді триває дискусія щодо можливих змін до статті 140 Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність медичних працівників за професійну недбалість. За словами народних депутатів, членів профільного медичного комітету, чинна редакція статті ускладнює доведення складу злочину у справах про медичну недбалість.

Також парламентарі обговорюють реформування системи судово-медичної експертизи, оскільки її висновки є ключовими доказами у розслідуванні подібних справ.

Таким чином, справа про смерть бізнесмена Аднана Ківана стала каталізатором ширшої дискусії про відповідальність медичних працівників та захист прав пацієнтів в Україні.

"Справа Odrex"

Крім того, відомо, що клініка Odrex та її медичні працівники фігурують у 10 кримінальних провадженнях за статтями про неналежне виконання професійних обов’язків, шахрайство та умисне вбивство.

На тлі публікацій у медіа та численних історій колишніх пацієнтів і їхніх родин сформувався рух активістів StopOdrex, який збирає та анонімно публікує у Telegram-каналі та на сайті відгуки людей про негативний досвід лікування в скандальній клініці. На думку активістів, це може допомогти запобігти новим трагедіям. 

Лілія Подоляк

