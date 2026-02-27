Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня

У Приморському районному суді Одеси відбулося чергове підготовче засідання у справі щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана у стінах скандальної клініки Odrex. Розгляд кримінального провадження стосовно лікарів Віталія Русакова та Марини Бєлоцерківської знову не перейшов до стадії слухання по суті. Наступне судове засідання призначене на 12 березня 2026 року, повідомляє УНН.

Під час підготовчого засідання сторона захисту подала низку клопотань, що в подальшому потягло за собою відкладення розгляду. Зокрема, захисник лікаря Віталія Русакова звернувся до суду з клопотаннями про повернення обвинувального акту, щодо його підзахисного та скасування заходів забезпечення кримінального провадження (повернути вилучені під час обшуку мобільний телефон та флеш-накопичувач). А також витребував документи, щодо проходження лікування Аднаном Ківаном в інших медичних закладах.

Для ознайомлення з поданими клопотаннями та підготовки заперечень прокурор звернувся до суду з проханням надати час. Суд задовольнив прохання прокурора та відклав розгляд справи, повідомив УНН адвокат родини Аднана Ківана.

Попередні перенесення та перебіг справи

Це вже не перше відкладення підготовчого засідання у цій справі. Під час попереднього слухання розгляд також було перенесено. Тоді причиною стала неявка адвоката Русакова.

Як УНН повідомляв раніше, неявка захисника на судове засідання або активне подання процесуальних клопотань на підготовчій стадії нерідко розцінюється в юридичній практиці як один зі способів затягування розгляду справи.

Суть обвинувачення Віталія Русакова та Марини Бєлоцерківської

Окрім хірурга Віталія Русакова у межах цього ж кримінального провадження фігурує і лікар-онколог Марина Бєлоцерківська. Обом лікуючим лікарям Аднана Ківана повідомлено про підозру за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта).

хірург Віталій Русаков

онколог Марина Бєлоцерківська

За версією слідства, під час лікування Аднана Ківана в клініці Odrex могли були допущені суттєві порушення стандартів медичної допомоги. Зокрема, після оперативного втручання пацієнту, за версією слідства, не було призначено обов’язкову антибактеріальну терапію (антибіотики), а також не було належним чином відреаговано на ознаки післяопераційних ускладнень, що призвело до розвитку сепсису. Що за висновками судово-медичної експертизи могло стати причиною смерті пацієнта.

Зазначимо, відповідно до принципу презумпції невинуватості, остаточну правову оцінку діям Русакова та Бєлоцерковської має надати суд. Наразі обидва лікарі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні засоби контролю.

Нагадаємо

"Справа Odrex" спровокувала дискусію на рівні парламенту, щодо можливості внесення змін до законодавства про відповідальність за медичну недбалість. Зокрема, у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до ст.140 Кримінального кодексу України, оскільки чинна редакція ускладнює доведення наявності складу злочину та фактично концентрує відповідальність лише на лікарях, зазначають у коментарях УНН члени профільного комітету ВР.

Народні депутати також наголошують, що окремим напрямком можливих змін є й реформа системи судово-медичної експертизи. У парламенті вже розглядається законодавча ініціатива, щодо оновлення підходів до організації судово-експертної діяльності, що безпосередньо впливає на розслідування "медичних" справ.

Таким чином, справа про смерть Аднана Ківана стала каталізатором ширшої дискусії про системні зміни у сфері медичної відповідальності та захисту прав пацієнтів.