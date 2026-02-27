Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
11:15 • 6284 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 10231 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 23350 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 40436 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 36428 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35601 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30923 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 49242 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22630 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 111282 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
64%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 9386 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 17451 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 18611 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 15060 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 10265 перегляди
Публікації
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 528 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 6286 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 10231 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 36428 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 49243 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 17627 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 16816 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 47669 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 57398 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 59675 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Підготовче засідання у справі щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана в клініці Odrex знову відклали. Наступне засідання призначено на 12 березня 2026.

Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березня

У Приморському районному суді Одеси відбулося чергове підготовче засідання у справі щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана у стінах скандальної клініки Odrex. Розгляд кримінального провадження стосовно лікарів Віталія Русакова та Марини Бєлоцерківської знову не перейшов до стадії слухання по суті. Наступне судове засідання призначене на 12 березня 2026 року, повідомляє УНН.

Під час підготовчого засідання сторона захисту подала низку клопотань, що в подальшому потягло за собою відкладення розгляду. Зокрема, захисник лікаря Віталія Русакова звернувся до суду з клопотаннями про повернення обвинувального акту, щодо його підзахисного та скасування заходів забезпечення кримінального провадження (повернути вилучені під час обшуку мобільний телефон та флеш-накопичувач). А також витребував документи, щодо проходження лікування Аднаном Ківаном в інших медичних закладах.

Для ознайомлення з поданими клопотаннями та підготовки заперечень прокурор звернувся до суду з проханням надати час. Суд задовольнив прохання прокурора та відклав розгляд справи, повідомив УНН адвокат родини Аднана Ківана.

Попередні перенесення та перебіг справи

Це вже не перше відкладення підготовчого засідання у цій справі. Під час попереднього слухання розгляд також було перенесено. Тоді причиною стала неявка адвоката Русакова. 

Як УНН повідомляв раніше, неявка захисника на судове засідання або активне подання процесуальних клопотань на підготовчій стадії нерідко розцінюється в юридичній практиці як один зі способів затягування розгляду справи. 

Суть обвинувачення Віталія Русакова та Марини Бєлоцерківської

Окрім хірурга Віталія Русакова у межах цього ж кримінального провадження фігурує і лікар-онколог Марина Бєлоцерківська. Обом лікуючим лікарям Аднана Ківана повідомлено про підозру за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта).

хірург Віталій Русаков
хірург Віталій Русаков
онколог Марина Бєлоцерківська
онколог Марина Бєлоцерківська

За версією слідства, під час лікування Аднана Ківана в клініці Odrex могли були допущені суттєві порушення стандартів медичної допомоги. Зокрема, після оперативного втручання пацієнту, за версією слідства, не було призначено обов’язкову антибактеріальну терапію (антибіотики), а також не було належним чином відреаговано на ознаки післяопераційних ускладнень, що призвело до розвитку сепсису. Що за висновками судово-медичної експертизи могло стати причиною смерті пацієнта. 

Зазначимо, відповідно до принципу презумпції невинуватості, остаточну правову оцінку діям Русакова та Бєлоцерковської має надати суд. Наразі обидва лікарі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язані носити електронні засоби контролю.

Нагадаємо

"Справа Odrex" спровокувала дискусію на рівні парламенту, щодо можливості внесення змін до законодавства про відповідальність за медичну недбалість. Зокрема, у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до ст.140 Кримінального кодексу України, оскільки чинна редакція ускладнює доведення наявності складу злочину та фактично концентрує відповідальність лише на лікарях, зазначають у коментарях УНН члени профільного комітету ВР.

Народні депутати також наголошують, що окремим напрямком можливих змін є й реформа системи судово-медичної експертизи. У парламенті вже розглядається законодавча ініціатива, щодо оновлення підходів до організації судово-експертної діяльності, що безпосередньо впливає на розслідування "медичних" справ. 

Таким чином, справа про смерть Аднана Ківана стала каталізатором ширшої дискусії про системні зміни у сфері медичної відповідальності та захисту прав пацієнтів.

Лілія Подоляк

СуспільствоКриміналПублікації
Odrex
Обшук
Верховна Рада України
Україна
Одеса