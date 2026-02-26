В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт

В Україні запрацює нова опція в системі електронних рецептів, яка дозволить пацієнтам одразу бачити найдешевші варіанти призначених лікарських засобів і обирати їх відповідно до власного бюджету. Про це пише премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, уряд продовжує комплекс заходів, спрямованих на підвищення прозорості цін на медикаменти та захист пацієнтів від переплат.

Ліки мають бути доступними для всіх. Уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант – зазначила Свириденко.

Відтепер разом з е-рецептом пацієнт отримуватиме інформацію про три найдешевші варіанти потрібних ліків з Національного каталогу цін. Ця інформація буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

Як пояснила премʼєр-міністр, нова функція допоможе не переплачувати за бренд і обирати препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням та формою випуску.

У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці – наголосила вона.

На першому етапі нововведення стосуватиметься однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власні кошти. У подальшому уряд планує масштабувати рішення й на інші групи препаратів.

Свириденко також нагадала, що Національний каталог містить граничні ціни на ліки, тож аптеки не мають права продавати їх дорожче встановленого рівня.

Нагадаємо

