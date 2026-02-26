$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 140 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 1724 перегляди
Родинні схеми братів Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 4962 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 47183 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 30734 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 45873 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 60240 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52100 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60360 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31338 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
70%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під СевастополемVideo26 лютого, 04:31 • 4734 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 33761 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 29507 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27243 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 28822 перегляди
Публікації
Родинні схеми братів Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 1724 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 2568 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 47184 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60360 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 65588 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27274 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 45702 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 48513 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53073 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 53466 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт

Київ • УНН

 • 140 перегляди

В Україні запрацювала нова опція в системі електронних рецептів, яка дозволить пацієнтам бачити найдешевші варіанти призначених ліків. Ця функція допоможе не переплачувати за бренд, обираючи препарати з тією ж діючою речовиною.

В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт

В Україні запрацює нова опція в системі електронних рецептів, яка дозволить пацієнтам одразу бачити найдешевші варіанти призначених лікарських засобів і обирати їх відповідно до власного бюджету. Про це пише премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, уряд продовжує комплекс заходів, спрямованих на підвищення прозорості цін на медикаменти та захист пацієнтів від переплат.

Ліки мають бути доступними для всіх. Уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант 

– зазначила Свириденко.

Відтепер разом з е-рецептом пацієнт отримуватиме інформацію про три найдешевші варіанти потрібних ліків з Національного каталогу цін. Ця інформація буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам’ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.

Як пояснила премʼєр-міністр, нова функція допоможе не переплачувати за бренд і обирати препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням та формою випуску.

У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь-якій аптеці 

– наголосила вона.

На першому етапі нововведення стосуватиметься однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які пацієнти купують за власні кошти. У подальшому уряд планує масштабувати рішення й на інші групи препаратів.

Свириденко також нагадала, що Національний каталог містить граничні ціни на ліки, тож аптеки не мають права продавати їх дорожче встановленого рівня.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для вчасного забезпечення закладів освіти підручниками. Воно передбачає вдосконалення системи від планування до завчасної доставки книжок та дворічне планування з річною апробацією підручників.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЗдоров'я