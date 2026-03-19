У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко

У Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації - повідомив Кравченко.

І хоч Генпрокурор не називає імені екснардепа, ймовірно, йдеться про Костянтина Жеваго.

За словами Кравченка, колишньому народному обранцю інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного - зазначив Генпрокурор.

Додамо

Кравченко також зазначив, що за даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування - додав Кравченко.

Крім того, за словами Генпрокурора, під час вручення підозри колишній нардеп заявив "про її необґрунтованість та політичний характер переслідування".

Ми до цього були готові. Розслідування триває. Працюємо далі - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за фактом організації розтрати 113 млн доларів США фінансової установи.

Станом на 2024 рік було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.