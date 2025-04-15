Безпілотний літальний апарат

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 10550 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 10828 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 10899 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32403 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 162574 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140115 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142862 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136492 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136448 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196786 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 50361 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63975 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 70103 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 62682 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 42616 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 10579 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 10869 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19900 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 29307 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 63444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10510 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14695 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16423 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111995 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113474 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Безпілотний літальний апарат

Новини по темi

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.

Війна • 12 квітня, 05:23 • 15528 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Рарог-10". FPV-дрони здатні уражати цілі вдень та вночі та мають захист від РЕБ.

Війна • 11 квітня, 17:36 • 21999 перегляди
Ексклюзив

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.

Війна • 11 квітня, 15:51 • 88270 перегляди

ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні проекту "стіна безпілотників" для захисту своїх кордонів

Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.

Новини Світу • 7 квітня, 11:46 • 9194 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10408 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

російська зброя містить західні компоненти попри санкції. Мікросхеми потрапляють в рф нелегально, роблячи можливим терор проти українців.

Війна • 2 квітня, 09:50 • 161183 перегляди

Латвія передала Україні 1500 бойових БпЛА: деталі поставки

Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.

Війна • 1 квітня, 19:27 • 9160 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Війна • 1 квітня, 18:11 • 25433 перегляди

Нідерланди виділяють Україні 2 мільярди євро: 500 мільйонів на дрони

Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.

Новини Світу • 31 березня, 23:10 • 12322 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.

Економіка • 31 березня, 17:45 • 51095 перегляди

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

Президент України повідомив про успішне використання дронів для захисту міст. На засіданні Ставки обговорювалось збільшення виробництва дронів та українських ракет.

Війна • 30 березня, 19:26 • 29366 перегляди

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Російська армія масовано атакує Дніпро. У місті лунають вибухи, сталися пожежі, є пошкодження у житловому секторі. Жителів закликають залишатись в укриттях.

Війна • 28 березня, 19:51 • 27446 перегляди

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

Українські військові завдали удару по прикордонному пункту "Погар", звідки запускали дрони. Знищено інфраструктуру та ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

Війна • 28 березня, 19:04 • 34006 перегляди

Зеленський озвучив головні рішення, ухвалені на саміті "Коаліції охочих"

Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.

Війна • 28 березня, 14:30 • 35182 перегляди

На Харківщині росіяни скинули вибухівку на цивільне авто, є постраждалі

Російські загарбники атакували цивільне авто у Харківській області дроном, скинувши вибухівку. Поранення отримали двоє чоловіків 58 та 39 років, їх доставили до лікарні.

Війна • 27 березня, 13:57 • 23492 перегляди

Російський дрон атакував Сумську громаду: що відомо про наслідки

Російські війська завдали удару БпЛА по одному із старостинських округів Сумської територіальної громади. Пошкоджено автомобілі та приватні будинки, інформації про постраждалих немає.

Війна • 27 березня, 12:37 • 25351 перегляди

Російські дрони атакували Черкаси, у регіоні пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вночі Черкащина була під ворожим прицілом, більшість дронів спрямували на Черкаси. На щастя, минулось без потерпілих, але пошкоджено об'єкт інфраструктури та складські приміщення.

Війна • 26 березня, 06:43 • 13287 перегляди

Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства поранені

Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.

Війна • 25 березня, 06:51 • 26651 перегляди

У білорусі раптово розпочалися перевірки бойової готовності - ЗМІ

За наказом лукашенка, білоруські військові частини перевіряють боєготовність. Підрозділи проведуть стрільби, інженерні роботи та імітацію бойових дій з БПЛА й авіацією.

Новини Світу • 24 березня, 13:59 • 9768 перегляди

Довкола Херсону вибудувана система, яка захищає місцевих жителів від дронів на 80% - ОВА

Навколо Херсону створено систему ППО, що збиває 80% російських дронів, які полюють на людей. За словами речника ОВА, росіяни не розрізняють цілі, атакуючи дронами цивільних.

Суспільство • 23 березня, 10:42 • 68562 перегляди

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Війна • 21 березня, 18:32 • 104496 перегляди

Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.

Технології • 19 березня, 10:24 • 30318 перегляди

На Харківщині ворожий FPV-дрон вбив жінку та поранив ще чотирьох людей

У Куп'янському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох. Також обстріли пошкодили будинки, техніку та складські приміщення у районі.

Війна • 19 березня, 07:34 • 30656 перегляди

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом 16 березня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. росія завдала 64 авіаудари та залучила понад 900 дронів-камікадзе.

Війна • 16 березня, 21:21 • 68077 перегляди

Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Війна • 16 березня, 06:55 • 52680 перегляди

росіяни атакували село на Чернігівщині: четверо постраждалих

Внаслідок атаки дрона пошкоджено будинки, господарчі споруди та авто. Четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована.

Війна • 15 березня, 10:59 • 21475 перегляди

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 57748 перегляди

Зеленський провів технологічну Ставку щодо далекобійних дронів: деталі

Президент України провів засідання щодо українських дронів та далекобійних ударів. Обговорили збільшення можливостей зброї долати РЕБ та ППО, нарощення виробництва та інвестиції.

Війна • 12 березня, 18:22 • 24923 перегляди

У Румунії знайшли уламки російського безпілотника з вибухівкою поблизу кордону з Молдовою

У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли уламки російського безпілотника з активною бойовою частиною. Фахівці планують здійснити контрольований підрив вибухового заряду для безпеки місцевого населення.

Новини Світу • 1 березня, 15:22 • 37997 перегляди

Агресор атакує: які регіони перебувають під загрозою

У повітряному просторі України спостерігається активізація ворожих БПЛА в Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Миколаївській областях. Безпілотники рухаються різними курсами та змінюють напрямки польоту.

Війна • 27 лютого, 23:53 • 30800 перегляди