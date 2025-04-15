Безпілотний літальний апарат

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російської армії за минулу добу, 11 квітня: 1240 бійців та понад 270 одиниць озброєння і техніки. Знищено 11 танків та 49 артсистем.
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Рарог-10". FPV-дрони здатні уражати цілі вдень та вночі та мають захист від РЕБ.
Україна має понад 10 виробників дронів на оптоволокні з дальністю до 20+ км та очікує на додаткові кошти від Нордичних країн для збільшення виробництва.
Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.
Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
російська зброя містить західні компоненти попри санкції. Мікросхеми потрапляють в рф нелегально, роблячи можливим терор проти українців.
Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.
Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.
Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.
У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.
Президент України повідомив про успішне використання дронів для захисту міст. На засіданні Ставки обговорювалось збільшення виробництва дронів та українських ракет.
Російська армія масовано атакує Дніпро. У місті лунають вибухи, сталися пожежі, є пошкодження у житловому секторі. Жителів закликають залишатись в укриттях.
Українські військові завдали удару по прикордонному пункту "Погар", звідки запускали дрони. Знищено інфраструктуру та ліквідовано від 15 до 40 окупантів.
Під час саміту "Коаліції охочих" Франція оголосила про новий оборонний пакет для України. Учасники зустрічі домовились про продовження санкцій проти росії.
Російські загарбники атакували цивільне авто у Харківській області дроном, скинувши вибухівку. Поранення отримали двоє чоловіків 58 та 39 років, їх доставили до лікарні.
Російські війська завдали удару БпЛА по одному із старостинських округів Сумської територіальної громади. Пошкоджено автомобілі та приватні будинки, інформації про постраждалих немає.
Вночі Черкащина була під ворожим прицілом, більшість дронів спрямували на Черкаси. На щастя, минулось без потерпілих, але пошкоджено об'єкт інфраструктури та складські приміщення.
Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.
За наказом лукашенка, білоруські військові частини перевіряють боєготовність. Підрозділи проведуть стрільби, інженерні роботи та імітацію бойових дій з БПЛА й авіацією.
Навколо Херсону створено систему ППО, що збиває 80% російських дронів, які полюють на людей. За словами речника ОВА, росіяни не розрізняють цілі, атакуючи дронами цивільних.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.
Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
У Куп'янському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, вбивши 45-річну жінку та поранивши чотирьох. Також обстріли пошкодили будинки, техніку та складські приміщення у районі.
Протягом 16 березня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. росія завдала 64 авіаудари та залучила понад 900 дронів-камікадзе.
Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.
Внаслідок атаки дрона пошкоджено будинки, господарчі споруди та авто. Четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована.
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
Президент України провів засідання щодо українських дронів та далекобійних ударів. Обговорили збільшення можливостей зброї долати РЕБ та ППО, нарощення виробництва та інвестиції.
У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли уламки російського безпілотника з активною бойовою частиною. Фахівці планують здійснити контрольований підрив вибухового заряду для безпеки місцевого населення.
У повітряному просторі України спостерігається активізація ворожих БПЛА в Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Миколаївській областях. Безпілотники рухаються різними курсами та змінюють напрямки польоту.