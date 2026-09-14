Біля узбережжя Польщі виявили російський військовий дрон
Київ • УНН
Поблизу Ярославця військові дістали з Балтійського моря безпілотник. Попередній огляд підтвердив його військове призначення та російське походження.
Поблизу польського узбережжя Балтійського моря військові виявили та дістали з води безпілотник, який, за попередніми даними, є російським військовим БпЛА. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, пише УНН.
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Безпілотний апарат виявили поблизу населеного пункту Ярославець. Первинний огляд підтвердив військове призначення літального апарата та його російське походження.
У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з води Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження
За його словами, на місці працюють відповідні служби, які забезпечують охорону місця події.
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