Біля узбережжя Польщі виявили російський військовий дрон

Поблизу польського узбережжя Балтійського моря військові виявили та дістали з води безпілотник, який, за попередніми даними, є російським військовим БпЛА. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, пише УНН.

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Безпілотний апарат виявили поблизу населеного пункту Ярославець. Первинний огляд підтвердив військове призначення літального апарата та його російське походження.

У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з води Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження - заявив міністр оборони Польщі.

За його словами, на місці працюють відповідні служби, які забезпечують охорону місця події.

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