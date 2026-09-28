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Генсек Ради Європи відреагував на удар по будівлі НАН у Києві і пообіцяв домагатися відповідальності росії

Київ • УНН

 • 10400 перегляди

Ален Берсе засудив російську атаку на Київ, унаслідок якої загорілася будівля НАН. Він пообіцяв домагатися відповідальності росії.

Генсек Ради Європи відреагував на удар по будівлі НАН у Києві і пообіцяв домагатися відповідальності росії

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відреагував на російську атаку на Київ, внаслідок якої загорілася будівля Національної академії наук України. Про це Берсе написав у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Він назвав нічний обстріл черговою хвилею "безглуздих і жорстоких російських атак на Україну" та окремо звернув увагу на пожежу в будівлі НАН.

Будівля Національної академії наук у Києві палає. Наші думки з українським народом, включно з нашими колегами в київському офісі, які продовжують протистояти цим атакам з мужністю та рішучістю

– заявив Берсе.

Пообіцяв домагатися відповідальності росії

Генсек Ради Європи наголосив, що організація продовжить працювати над притягненням росії до відповідальності за скоєні злочини.

Ми продовжуватимемо наполягати на притягненні росії до відповідальності за її злочини. Безкарність не переможе

– заявив Берсе.

Кількість жертв у результаті атаки рф по НАН України зросла - під завалами виявили тіло загиблого28.09.26, 22:28 • 18566 переглядiв

Степан Гафтко

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