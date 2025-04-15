Рада Європи

Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.