Спецтрибунал щодо агресії проти України не судитиме путіна, мішустіна та лаврова заочно, поки вони при владі. Заочний суд можливий лише після відставки путіна.
В резолюції ПАРЄ наголошено, що угода між Києвом та Вашингтоном щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції. Будь-яка угода має не порушувати економічного суверенітету України.
ПАРЄ ухвалила резолюцію, де росія названа головним агресором у сфері гібридного втручання. Також визнано, що RT і Sputnik розповсюджують фейки.
Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.
МЗС України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян на окупованих територіях до армії рф. Україна закликає світ посилити тиск на росію.
МЗС України висловило рішучий протест через примусову мобілізацію українців до армії рф на окупованих територіях. Також закликали світ посилити тиск на кремлівський режим.
Європейська пада підтримала Україну, наголосивши на важливості миру через силу. ЄС готовий посилити тиск на росію та підтримує трибунал щодо злочинів агресії.
Венеційська комісія вважає, що Україна має забезпечити право на відмову від військової служби через підтверджені релігійні переконання. Під час війни держава повинна надати можливість альтернативної служби без зброї.
Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.
Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.
Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.
МЗС України повідомляє про прогрес у створенні спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії рф. Коаліція з 40 країн працює над правовими основами.
Під час засідання Core Group у Брюсселі було закладено правові основи Спеціального трибуналу проти рф. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів.
Майже 600 українських дітей повернуто в Україну завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів.
Грузинська делегація припинила роботу в ПАРЄ через незгоду з резолюцією, що вимагає проведення нових виборів. Делегація вважає вимоги ПАРЄ неприйнятними та такими, що порушують суверенітет країни.
28 січня відзначають День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних та Всесвітній день безробітних. У 1992 році ВРУ офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.
Голова Держслужби з етнополітики пояснив суть нового закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон не забороняє УПЦ, але вимагає розірвати зв'язки з рпц протягом 9 місяців.
Влада Грузії створить робочу групу з Радою Європи для внесення змін до закону про "іноагентів". Прем'єр Кобахідзе пообіцяв звільнити більшість затриманих протестувальників та припинити застосування сили.
Андрія Костіна, якого нещодавно звільнили з посади генпрокурора, планують призначити послом України в Нідерландах. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, також зазначивши про можливе призначення Малюськи в Раду Європи.
Президент України провів зустріч з генсеком Ради Європи Аленом Берсе.
Європейський Союз знижує охоронний статус вовків від "строго захищеного" до "захищеного". Зміни набудуть чинності в березні 2025 року, якщо не буде значних заперечень від країн-членів Ради Європи.
У Ризі відбулася зустріч щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва країн-агресорів. Узгоджено юрисдикцію та дорожню карту трибуналу, який може запрацювати до кінця 2024 року.
Представники Ради Європи та ЄС проводять моніторинговий візит на Закарпатті щодо прав нацменшин. Делегація оцінює доступ до освіти та впровадження законодавства для національних спільнот регіону.
мзс рф змінило назву департаменту загальноєвропейської співпраці на "департамент європейських проблем".
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.
Київ серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї. Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.
Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".
Найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Українська влада працює над розслідуванням її смерті та привертає увагу міжнародної спільноти до проблеми утримання цивільних заручників.
У ПАРЄ офіційно запрацював Парламентський Нетворк щодо становища українських дітей під керівництвом Олени Хоменко. Перше засідання було присвячене забезпеченню права дітей зростати в сімейному оточенні.
ПАРЄ прийняла резолюцію про зниклих безвісти та полонених внаслідок агресії РФ проти України. Документ передбачає конкретні дії для звільнення полонених та притягнення винних до відповідальності.