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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19209 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133383 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 125070 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127747 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192146 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

В резолюції ПАРЄ наголошено, що угода між Києвом та Вашингтоном щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції. Будь-яка угода має не порушувати економічного суверенітету України.

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ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрозу демократії через іноземне втручання: чому вона важлива для України

ПАРЄ ухвалила резолюцію, де росія названа головним агресором у сфері гібридного втручання. Також визнано, що RT і Sputnik розповсюджують фейки.

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Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.

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Україна звернулася до МКС з вимогою розслідувати російський "призов" на окупованих територіях

МЗС України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян на окупованих територіях до армії рф. Україна закликає світ посилити тиск на росію.

Війна • 1 квітня, 08:48 • 16586 перегляди

Україна звернулася до ООН та МКС через мобілізацію українців в армію рф на ТОТ

МЗС України висловило рішучий протест через примусову мобілізацію українців до армії рф на окупованих територіях. Також закликали світ посилити тиск на кремлівський режим.

Війна • 1 квітня, 01:31 • 13988 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Європейська пада підтримала Україну, наголосивши на важливості миру через силу. ЄС готовий посилити тиск на росію та підтримує трибунал щодо злочинів агресії.

Війна • 20 березня, 14:22 • 174709 перегляди

Венеційська комісія: існує право на відмову від військової служби через переконання

Венеційська комісія вважає, що Україна має забезпечити право на відмову від військової служби через підтверджені релігійні переконання. Під час війни держава повинна надати можливість альтернативної служби без зброї.

Суспільство • 19 березня, 13:39 • 16737 перегляди

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.

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Генсек Ради Європи: майбутнє України - це майбутнє Європи

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.

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До кінця року в Європі сподіваються створити спецтрибунал для розгляду агресії росії проти України

Рада Європи має намір створити спеціальний трибунал для розгляду агресії росії проти України до кінця 2025 року. 40 країн та ЄС вже працюють над правовими основами майбутнього трибуналу.

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Україна продовжує роботу над створенням спецтрибуналу для рф - МЗС 

МЗС України повідомляє про прогрес у створенні спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії рф. Коаліція з 40 країн працює над правовими основами.

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Спецтрибунал для рф: у Раді Європи сформулювали основні елементи юридичного тексту

Під час засідання Core Group у Брюсселі було закладено правові основи Спеціального трибуналу проти рф. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів.

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Завдяки Україні та міжнародним партнерам повернуто майже 600 дітей - Лубінець

Майже 600 українських дітей повернуто в Україну завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів.

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"Грузинська мрія" припиняє роботу в ПАРЄ через вимогу нових виборів

Грузинська делегація припинила роботу в ПАРЄ через незгоду з резолюцією, що вимагає проведення нових виборів. Делегація вважає вимоги ПАРЄ неприйнятними та такими, що порушують суверенітет країни.

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День затвердження Державного прапору України та Всесвітній день безробітних: що відзначають 28 січня

28 січня відзначають День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних та Всесвітній день безробітних. У 1992 році ВРУ офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.

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Новий закон про релігійні організації: що чекає на УПЦ та РПЦ в Україні

Голова Держслужби з етнополітики пояснив суть нового закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф. Закон не забороняє УПЦ, але вимагає розірвати зв'язки з рпц протягом 9 місяців.

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Грузія змінить скандальний закон про "іноагентів" разом з Радою Європи

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Ексгенпрокурора Костіна планують призначити послом в Нідерландах - нардеп

Андрія Костіна, якого нещодавно звільнили з посади генпрокурора, планують призначити послом України в Нідерландах. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, також зазначивши про можливе призначення Малюськи в Раду Європи.

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Обговорили створення спецтрибуналу та повернення полонених: Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи

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Європа послаблює охорону вовків: нові правила полювання із 2025 року

Європейський Союз знижує охоронний статус вовків від "строго захищеного" до "захищеного". Зміни набудуть чинності в березні 2025 року, якщо не буде значних заперечень від країн-членів Ради Європи.

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Трибунал для путіна: узгоджені ключові параметри роботи, його юрисдикція та дорожня карта

У Ризі відбулася зустріч щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва країн-агресорів. Узгоджено юрисдикцію та дорожню карту трибуналу, який може запрацювати до кінця 2024 року.

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Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю - Зеленський

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Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".

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У ПАРЄ офіційно запрацював Парламентський Нетворк щодо становища українських дітей під керівництвом Олени Хоменко. Перше засідання було присвячене забезпеченню права дітей зростати в сімейному оточенні.

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