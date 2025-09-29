$41.490.00
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
У ПАРЄ цього тижня відбудуться дебати щодо України та нових загроз від росії

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) цього тижня обговорить нові загрози від росії для європейської демократії. Також на порядку денному – проєкт конвенції про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій щодо України.

У ПАРЄ цього тижня відбудуться дебати щодо України та нових загроз від росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) цього тижня розгляне два ключові питання, безпосередньо пов’язані з Україною та агресією рф. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який представляє Україну в керівному органі Асамблеї, пише УНН.

Деталі

За його словами, на сесії заплановані дебати за двома темами: "росія: нові загрози європейській демократії" – депутати обговорять, які ризики москва несе для стабільності та безпеки Європи; "проєкт конвенції про заснування Міжнародної комісії з врегулювання претензій щодо України" – питання буде винесене на обговорення за терміновою процедурою.

Зеленський: ПАРЄ першою підтримала створення Спецтрибуналу для рф26.06.25, 03:08 • 3197 переглядiв

Сьогодні вже розпочалося засідання Бюро ПАРЄ, яке відкриває осінню сесію. Гончаренко наголосив, що він єдиний представник України в цьому керівному органі та підкреслив, що попереду – обговорення низки надзвичайно важливих рішень, які стосуються майбутнього нашої держави.

Нагадаємо

Рада Європи просувається до запровадження міжнародного механізму відшкодувань за агресію Росії проти України. Йдеться про проєкт Конвенції, який передбачає створення Міжнародної комісії з компенсацій для України.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Парламентська асамблея Ради Європи
Олексій Гончаренко
Рада Європи
Європа
Володимир Зеленський
Україна