У ПАРЄ цього тижня відбудуться дебати щодо України та нових загроз від росії
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) цього тижня обговорить нові загрози від росії для європейської демократії. Також на порядку денному – проєкт конвенції про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій щодо України.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) цього тижня розгляне два ключові питання, безпосередньо пов’язані з Україною та агресією рф. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який представляє Україну в керівному органі Асамблеї, пише УНН.
Деталі
За його словами, на сесії заплановані дебати за двома темами: "росія: нові загрози європейській демократії" – депутати обговорять, які ризики москва несе для стабільності та безпеки Європи; "проєкт конвенції про заснування Міжнародної комісії з врегулювання претензій щодо України" – питання буде винесене на обговорення за терміновою процедурою.
Зеленський: ПАРЄ першою підтримала створення Спецтрибуналу для рф26.06.25, 03:08 • 3197 переглядiв
Сьогодні вже розпочалося засідання Бюро ПАРЄ, яке відкриває осінню сесію. Гончаренко наголосив, що він єдиний представник України в цьому керівному органі та підкреслив, що попереду – обговорення низки надзвичайно важливих рішень, які стосуються майбутнього нашої держави.
Нагадаємо
Рада Європи просувається до запровадження міжнародного механізму відшкодувань за агресію Росії проти України. Йдеться про проєкт Конвенції, який передбачає створення Міжнародної комісії з компенсацій для України.