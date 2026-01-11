$42.990.00
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні

Київ • УНН

 • 5926 перегляди

Рада Безпеки ООН збереться 12 січня через масовані обстріли України ракетами "Орєшнік". Київ очікує дієвих механізмів впливу на агресора.

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні

У понеділок, 12 січня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з масованими обстрілами українських міст та об'єктів енергетичної інфраструктури. Приводом для міжнародного обговорення стало чергове застосування росією балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у Facebook, пише УНН.

Деталі

Мельник підкреслив, що Київ очікує від міжнародної спільноти дієвих механізмів впливу на агресора, а не лише формальних заяв.

Дипломатична підтримка та мета засідання

Звернення України щодо скликання Ради Безпеки підтримала група країн-партнерів, серед яких Велика Британія, Франція, Греція, Данія, Латвія та Ліберія. Українська сторона наполягає на тому, що використання новітнього ракетного озброєння проти цивільних об'єктів вимагає радикальної зміни підходів до стримування рф.

Ми вдячні нашим партнерам - членам РБ ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, - Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції. Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН

- повідомив Андрій Мельник.

Очікування від міжнародної спільноти

Головною метою зустрічі є розробка інструментів для примусу москви до дотримання міжнародного права. За словами постпреда, майбутнє засідання стане майданчиком для чергової дипломатичної боротьби, де Україна вимагатиме реальних кроків, що виходять за межі дипломатичного засудження. Питання безпеки енергосистеми та захисту населення від балістичних загроз стануть ключовими в порядку денному. 

Степан Гафтко

