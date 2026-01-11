$42.990.00
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Совет Безопасности ООН соберется 12 января из-за массированных обстрелов Украины ракетами "Орешник". Киев ожидает действенных механизмов влияния на агрессора.

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине

В понедельник, 12 января, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с массированными обстрелами украинских городов и объектов энергетической инфраструктуры. Поводом для международного обсуждения стало очередное применение россией баллистических ракет средней дальности "Орешник". Заседание начнется в 15:00 по местному времени. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в Facebook, пишет УНН.

Детали

Мельник подчеркнул, что Киев ожидает от международного сообщества действенных механизмов влияния на агрессора, а не только формальных заявлений.

Дипломатическая поддержка и цель заседания

Обращение Украины о созыве Совета Безопасности поддержала группа стран-партнеров, среди которых Великобритания, Франция, Греция, Дания, Латвия и Либерия. Украинская сторона настаивает на том, что использование новейшего ракетного вооружения против гражданских объектов требует радикального изменения подходов к сдерживанию рф.

Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО10.01.26, 01:56 • 10303 просмотра

Мы благодарны нашим партнерам - членам СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобритании, Греции, Дании, Латвии, Либерии и Франции. Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН

- сообщил Андрей Мельник.

Ожидания от международного сообщества

Главной целью встречи является разработка инструментов для принуждения москвы к соблюдению международного права. По словам постпреда, предстоящее заседание станет площадкой для очередной дипломатической борьбы, где Украина будет требовать реальных шагов, выходящих за рамки дипломатического осуждения. Вопросы безопасности энергосистемы и защиты населения от баллистических угроз станут ключевыми в повестке дня. 

Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины10.01.26, 10:49 • 32314 просмотров

Степан Гафтко

