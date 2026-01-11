Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине

В понедельник, 12 января, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с массированными обстрелами украинских городов и объектов энергетической инфраструктуры. Поводом для международного обсуждения стало очередное применение россией баллистических ракет средней дальности "Орешник". Заседание начнется в 15:00 по местному времени. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в Facebook, пишет УНН.

Мельник подчеркнул, что Киев ожидает от международного сообщества действенных механизмов влияния на агрессора, а не только формальных заявлений.

Обращение Украины о созыве Совета Безопасности поддержала группа стран-партнеров, среди которых Великобритания, Франция, Греция, Дания, Латвия и Либерия. Украинская сторона настаивает на том, что использование новейшего ракетного вооружения против гражданских объектов требует радикального изменения подходов к сдерживанию рф.

Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО

Мы благодарны нашим партнерам - членам СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобритании, Греции, Дании, Латвии, Либерии и Франции. Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН