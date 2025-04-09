Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.
Баллистический удар рф по Кривому Рогу унес жизни девяти детей, что стало наибольшим количеством жертв среди детей с 2022 года. Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН для реагирования.
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Правительство Ирландии готовит отмену ограничения на размещение войск за рубежом. Страна также планирует приобрести истребители для усиления защиты воздушного пространства.
Представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал заявление пескова о нежелании обсуждать статус оккупированных территорий. Он напомнил о нелегитимности претензий рф и указал на нарушение самой россией собственной конституции.
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему США не поддержали резолюцию ООН об осуждении российской агрессии. По его словам, документ противоречит усилиям США по мирным переговорам между Украиной и рф.
США и Европа ведут борьбу в ООН и G7 по формулировкам о войне в Украине.
Министр Сибига заявил о заинтересованности Китая в справедливом завершении войны из-за важности европейского рынка. Во время встречи с Ван И обсудили торговое сотрудничество и роль Китая в восстановлении мореплавания в Черном море.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
Глава МИД Китая Ван И заявил в Совбезе ООН о поддержке мирных переговоров по Украине. Пекин продолжит следовать четырем принципам, ранее озвученным Си Цзиньпином.
российские войска массово перебрасывают штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в направлении Волновахи. Фиксируется высокая активность российской авиации и удары из Приморско-Ахтарска.
Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.
ПАСЕ приняла резолюцию по реформированию Совета Безопасности ООН 109 голосами. Документ предусматривает расширение членства, пересмотр права вето и усиление роли Генассамблеи ООН.
45-й президент США Дональд Трамп представил список из 23 кандидатур на ключевые должности в своей будущей администрации. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Роберт Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения.
По данным УВКПЧ, с февраля 2022 по декабрь 2024 года погибло 12456 мирных жителей, включая 669 детей. В 2024 году также зафиксировано повреждение более 580 образовательных и медицинских учреждений.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не примет "мир любой ценой". По его словам, только "мир через силу" и реализация "Формулы мира" смогут остановить агрессора.
Президент США приветствует соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Байден заявил, что сделка является результатом давления на ХАМАС и американской дипломатии.
Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это второй подобный инцидент за неделю, который произошел после визита представителей США в Южную Корею.
Совет Безопасности ООН проведет заседание по формуле "Арриа". Инициатором заседания выступила Украина, которая стремится защитить права пленных и добиться их освобождения.
Президент США и премьер Израиля провели переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Байден отметил изменившиеся региональные обстоятельства после падения режима Асада и ослабления влияния Ирана.
Парламент Ливана избрал командующего армией Джозефа Ауна президентом после 2-летнего вакуума. Новый лидер пообещал обеспечить государственную монополию на оружие и разработать стратегию сдерживания Израиля.
В 2024 году благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть 449 незаконно депортированных украинских детей. Международные партнеры от Брюсселя до Мехико помогают Украине возвращать детей с оккупированных территорий.
UNIFIL осуждает продолжение разрушения Израилем жилых районов и инфраструктуры на юге Ливана, несмотря на перемирие. Это нарушает резолюцию СБ ООН 1701, которая завершила войну 2006 года между Израилем и Хезболлой.
Постпред США при ООН обвинил Китай в поставках военных компонентов россии для войны с Украиной. КНР поставляет материалы для бомб, детали для оружейных заводов и технологии для беспилотников.
По данным ООН, с начала войны в Украине погибло более 12 340 мирных жителей и ранено 27 836. В ноябре 42% жертв вызваны российским дальнобойным оружием.
Эксперты нашли в Украине остатки четырех северокорейских ракет, изготовленных в 2024 году. Это первое доказательство быстрого производства и передачи баллистических ракет от КНДР в Россию.
Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в наращивании запасов высокообогащенного урана до беспрецедентного уровня. МАГАТЭ подтверждает, что Иран - единственное государство, которое владеет ураном с чистотой 60%.
Министры иностранных дел 10 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между КНДР и россией, включая развертывание северокорейских войск. Страны призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска.
16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе и освобождении заложников 158 голосами против 9. США ранее наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности.