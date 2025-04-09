Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24578 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему США не поддержали резолюцию ООН об осуждении российской агрессии. По его словам, документ противоречит усилиям США по мирным переговорам между Украиной и рф.

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США и Европа ведут борьбу в ООН и G7 по формулировкам о войне в Украине.

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Китай заинтересован в справедливом завершении войны - Сибига

Министр Сибига заявил о заинтересованности Китая в справедливом завершении войны из-за важности европейского рынка. Во время встречи с Ван И обсудили торговое сотрудничество и роль Китая в восстановлении мореплавания в Черном море.

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Зеленский провел телефонные разговоры с четырьмя европейскими лидерами. В ОП сообщили детали

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Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.

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Постпред США при ООН обвинил Китай в поставках военных компонентов россии для войны с Украиной. КНР поставляет материалы для бомб, детали для оружейных заводов и технологии для беспилотников.

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По данным ООН, с начала войны в Украине погибло более 12 340 мирных жителей и ранено 27 836. В ноябре 42% жертв вызваны российским дальнобойным оружием.

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10 стран и ЕС осудили развертывание войск КНДР в рф для использования против Украины: что заявляют

Министры иностранных дел 10 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между КНДР и россией, включая развертывание северокорейских войск. Страны призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска.

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16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

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«Немедленно» прекратить огонь в Газе: резолюция Генассамблеи ООН призывает к завершению боевых действий и освобождению всех заложников

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