Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

10 стран и ЕС осудили развертывание войск КНДР в рф для использования против Украины: что заявляют

Министры иностранных дел 10 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между КНДР и россией, включая развертывание северокорейских войск. Страны призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска.