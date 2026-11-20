Франция созывает Совбез ООН из-за ударов россии по Киеву и посольствам
Киев • УНН
Франция инициирует заседание Совбеза ООН после российских ударов по Киеву, в результате которых были повреждены посольства Австрии и Нидерландов. Погибли мирные жители.
Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН после последних российских ударов по Киеву, в частности по посольствам Австрии и Нидерландов. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X 20 ноября, пишет УНН.
кремль снова нанес удар по Киеву. Погибли мирные жители. Австрийское и нидерландское посольства стали мишенями. Это преступления. Франция решительно их осуждает. Я обратился с просьбой о созыве заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. россия будет привлечена к ответственности
Он заявил о "полной солидарности с украинским народом и с нашими австрийскими и нидерландскими друзьями".
"владимир путин считает себя выше закона. Это не так. Мы не ослабим давления", - подчеркнул глава МИД Франции.
Напомним
Волна дневных российских ударов по Киеву в четверг, 19 ноября, повредила исторический Владимирский собор, а также посольства Австрии и Нидерландов.
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