Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН после последних российских ударов по Киеву, в частности по посольствам Австрии и Нидерландов. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в X 20 ноября, пишет УНН.

кремль снова нанес удар по Киеву. Погибли мирные жители. Австрийское и нидерландское посольства стали мишенями. Это преступления. Франция решительно их осуждает. Я обратился с просьбой о созыве заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. россия будет привлечена к ответственности - написал Барро.

Он заявил о "полной солидарности с украинским народом и с нашими австрийскими и нидерландскими друзьями".

"владимир путин считает себя выше закона. Это не так. Мы не ослабим давления", - подчеркнул глава МИД Франции.

Напомним

Волна дневных российских ударов по Киеву в четверг, 19 ноября, повредила исторический Владимирский собор, а также посольства Австрии и Нидерландов.

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