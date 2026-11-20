Российская атака на Украину в ночь на 20 ноября — один из самых массированных ударов, и его тактика на этот раз была особенно подлой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на комбинированную атаку рф с использованием 27 баллистических ракет, а также ракет с кассетными боевыми частями, пишет УНН.

россияне применяли и ракеты с кассетными боевыми частями. Один из самых массированных ударов. Тактика удара на этот раз была особенно подлой — по несколько групп ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы усложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Были погибшие фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары — сообщил Зеленский в соцсетях по итогам селекторного совещания с военными и чиновниками.

"По состоянию на это утро с ночи россия запустила более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет, из них 27 баллистических. Этот удар россияне растянули по многим городам и регионам Украины", — указал Зеленский.

Что атаковала рф

"Абсолютно все цели — это обычная гражданская инфраструктура, то, что буквально обеспечивает жизнь людей. Энергетические объекты, логистика — мосты через Днепр, объекты железной дороги. Были удары, в частности, по подстанциям и энергетическим линиям, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Повреждены и обычные жилые дома. К сожалению, есть погибшие… На данный момент известно, что удар убил 8 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Почти 30 человек получили ранения", — сообщил Зеленский.

Сколько ракет сбили

"Всего сбиты 79 крылатых ракет, и в отношении крылатых ракет наши воины сегодня сработали очень профессионально. Очень хорошо сработала украинская боевая авиация — наши F-16, "миражи" и МиГи. С баллистикой, к сожалению, значительно сложнее, и это уже зависит не от наших сил, а от поставок ракет партнёрами", — сообщил Зеленский.

Что с энергетикой

"Восстановление энергетики и инфраструктуры уже продолжается повсюду в Украине, где это позволяет ситуация с безопасностью. Министр энергетики и чиновники доложили обо всех деталях поражений и необходимых силах для восстановления", — отметил Президент.

По его словам, были и отдельные доклады по ситуации в Одессе и области, в Киеве и области, в Сумах, Харькове и области, на Днепровщине, в западных областях Украины. "Определены сроки восстановления", — указал он.

Силы обороны поразили пусковые установки российской баллистики

"Стоит также отдельно отметить наших воинов, которые пытаются имеющимися у нас средствами уничтожать пусковые установки российской баллистики. Этой ночью мы поразили три пусковые установки. Одна уничтожена, по двум уточняем последствия поражения", — указал Глава государства.

Призыв к партнёрам

"Нужен и чёткий ответ мира на всё это. Важно, чтобы были не только заявления партнёров о поддержке Украины и украинцев, но и выполнение конкретных договорённостей по ПВО. путин нанёс удар очень демонстративно — после слабых встреч в Китае и фактического провала его намерения каким-то образом "переделить" мир. И на фоне того, что российские позиции на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни", — подчеркнул Зеленский.

Поручил МИД Украины за сегодня связаться с каждым из партнёров, которые уже начали готовить пакеты ПВО. Нужно ускорить поставки. Отдельно обсудили с министром обороны Украины коммуникацию с партнёрами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. Очень рассчитываем, чтобы Пентагон отпустил поставки, которые мы ожидаем. Слава Украине! — подчеркнул Президент.

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